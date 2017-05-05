Американскую школу эвакуировали из-за персонажа «Звездных войн»

Поклонники фантастического мира отмечают 4 мая день киносаги. В честь этого ученик из штата Висконсин пришел в учебное заведение в костюме.

В средней школе в Амваюбеноне штата Висконсин ученик пришел в костюме штурмовика – воина в черно-белой форме. Персонаж взят из серии фильмов о космических приключениях «Звездные войны». Дело в том, что накануне поклонники отмечали день киносаги.

Один из родителей у черного входа в здание школы увидел подростка в маске, бронежилете и с сумкой в руках. Он сообщил о подозрительном человеке в 911. Сотрудник правоохранительной службы отметил, что хоть угроза и не подтвердилась, действия позвонившего были верными. Кроме того, руководство школы обещало напомнить о законе, который запрещает носить подобные костюмы.