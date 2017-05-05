Американка отсудила у косметической компании деньги за раковую опухоль

По словам женщины, болезнь появилась из-за продукции компании Johnson & Johnson. В течение последних сорока лет каждый день она использовала их тальк.

Жительница штата Вирджиния подала в суд на американскую компанию Johnson & Johnson (J&J). По ее словам, из-за их продукции у нее появился рак яичников, который позже распространился на печень. Женщина утверждает, что ежедневно на протяжении сорока лет она использовала присыпку с тальком этой марки. Диагноз больной поставили в 2012 году. Сейчас она проходит курс химиотерапии.

Суд города Сент-Луис обязал ответчика выплатить 110 миллионов долларов женщине. При этом компания подчеркнула, что сочувствует истице, однако обжалует приговор.