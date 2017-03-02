Facebook вычислит потенциальных самоубийц

Компания испытывает искусственный интеллект для обработки сообщений. Специально разработанный алгоритм выявит в публикациях и комментариях пользователей «тревожные знаки», указывающие на их склонность к суициду. После этого аналитическая команда подтвердит полученную информацию и свяжется с человеком, чтобы предложить ему помощь специалиста.

Авторы программы уверены, что это не просто важное нововведение, а необходимое. Сейчас проект тестируется в США. Это первый случай, когда искусственный интеллект используют для чтения электронных сообщений.

В минувшем месяце основатель компании Марк Цукерберг заявил, что алгоритмы применяют при вычислении сообщений экстремистской направленности.