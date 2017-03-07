Насильник прятался от английских полицейских за шкафом

Мужчины искали сразу по четырём адресам, однако найти его удалось в самом последнем доме.

Сотрудники правоохранительных органов Великобритании задержали особо опасного преступника. Полицейские обнаружили его в одном из обыскиваемых домов.

«Подозреваемый спрятался за шкафом. Он был задержан и доставлен в центр временного содержания», — прокомментировали инцидент в полиции.

Задержанный — выходец из Словакии. Если его вину докажут, мужчину сразу же депортируют на родину. Его подозревают в совершении многочисленных тяжких преступлений сексуального характера.