Суд США посадил русского пенсионера в тюрьму на 11 лет

В США приговорили к 11 годам и трем месяцам лишения свободы 62-летнего Александра Пособилова. Его признали виновным в хищении и незаконном экспорте американских технологий в Россию.

Напомним, ранее по этому делу проходил выходец из России Александр Фишенко. Его суд приговорил к 10 годам тюрьмы. Прокуратура заявила, что мужчины вместе с сообщниками «обошли» американское законодательство и экспортировали высокотехнологичное оборудование для использования в области военных технологий в РФ.

Осуждённый Пособилов находится в США с 2001 года, в 2008 он получил американское гражданство. Обвинение в его отношении было выдвинуто ещё в 2012 году.