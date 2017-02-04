Бельгийцы изобрели первое в мире полностью безалкогольное пиво

В ближайшее время все желающие смогут лично опробовать новинку во множестве сетевых супермаркетов государства.

Неожиданным триумфом завершилось исследование бельгийской компании AB InBev. По информации издания Soir, специалистам фирмы удалось получить на 100% безалкогольное пиво, вкусовые качества которого соответствуют обычному хмельному напитку.

От предыдущих мировых разработок новинка отличается полным отсутствием «градусов». Прежде процентное сочетание зеленого змия в пенном напитке варьировалась от 0,5% до 1,2%. Журналисты подчеркивают: в ближайшее время все жители Бельгии лично смогут опробовать новинку от AB InBev. Компания планирует провести масштабную дегустацию напитка в сетевых супермаркетах страны.

Всего на пробу должен поступить один миллион бутылок. По подсчетам экспертов, бельгийские пивовары изготавливают около 450 сортов марочного пива.