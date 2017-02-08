Секс с сокамерницами стоил транссексуалу перевода в мужскую колонию

Пэрис Грин был обвинен в жестокой расправе. Он — транссексуал, то есть член сексуального меньшинства. Именно поэтому суд решил пойти ему навстречу и отправил его в женскую колонию особого режима в Эдинбурге.

В течение нескольких последних лет Грин регулярно принимал препараты с женскими гормонами и готовился к операции по смене пола. Национальная служба Великобритании согласилась оплатить работу хирургов. Осужденному выставили условие – отсутствие претензий сотрудников колонии к его поведению.

Через месяц пребывания Пэрис Грин оказался в центре скандала. Выяснилось, что он регулярно занимался сексом со своими сокамерницами. В срочном порядке его перевели в мужскую колонию. О бесплатной операции, видимо, можно забыть.