Украина запретит на своей территории «Одноклассники» и «Вконтакте»?

С призывом отказаться от использования российских социальных сетей выступил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк . Он надеется, что министерство образования поможет объяснить детям, почему быть пользователем именно этих двух сайтов вредно.

«2017-й должен стать годом защиты информационного пространства Украины от российской пропаганды. Лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые сегодня полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами», — отметил Шкиряк.

Украинский политолог, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил, что правительство вполне может принять такое решение. Он напомнил, что на территории страны уже введен запрет на отпечатанные в России книги, а также отказались от показа российских и советских фильмов.

Однако Погребинский предлагает обратить внимание на то, кто озвучил это предложение. По его словам, Шкиряк — «агрессивно и антироссийски настроенный парень». При этом никакой власти и влияния у него на самом деле нет. Он, как отмечает политолог, лишь «клоун» — озвучивает странные идеи, которые никто другой не решился бы представить общественности.