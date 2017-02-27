Украинцы продолжают использовать русский язык

Холдинг «Ромир» провел опрос среди жителей России и Украины, чтобы узнать, как они оценивают отношения этих двух стран.

Президент организации Андрей Милехин отметил:

«Только 5% респондентов на Украине ответили, что не используют русский язык. Остальные же говорят на нем в семье (66%), используют его для общения с друзьями и знакомыми (61%), смотрят русскоязычное телевидение и фильмы (39%), применяют на работе (34%)».

При этом 16% украинцев настаивает, что им нужно говорить на своём языке.

Большинство опрошенных считают отношения между двумя странами враждебными – 70% россиян и 89% украинцев. Дружественными видят их лишь 4% и 3% соответственно. Остальные придерживаются мнения, что они нейтральные.

Кроме того исследователи узнали об объединяющих два народа факторах. В первую очередь респонденты выделили родственные связи между жителями и их общее советское прошлое. Почти 80% украинцев желают, чтобы их дети говорили на русском языке. Это решение они подкрепили доводами: у 19% из них русскоговорящее окружение, 18% считают его своим родным и говорят на нем с рождения, 13% считают, что лучше знать больше языков. Красивым, распространенным и удобным для общения его назвали от 2 до 5%.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко отметил, что настроение украинцев нужно оценивать не через отношения людей, а через их отношения к государству.