Автобус протащил женщину полтора километра

Никто не заметил, как пассажирка выпала из салона. Пострадавшая скончалась на третий день после случившегося.

Инцидент произошел в День всех влюбленных на Камчатке. С одной из остановок тронулся автобус с открытой дверью. При этом 58-летний водитель не убедился, что высадка пассажиров закончена. Когда транспорт начал отъезжать, из салона выпала на дорогу 52-летняя женщина. Ее ногу зажали двери. Около полутора километров ее тащило по дороге. Пострадавшую доставили в краевую больницу с множественными переломами и ушибами. На третий день после этого она скончалась в нейрохирургическом отделении.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причину, почему никто из пассажиров и других участников движения не заметил женщину. Проверку проходит предприятие, владеющее данным автобусом. Причину смерти назовут после судебно-медицинской экспертизы.