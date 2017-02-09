На личной странице в сети микроблогов Twitter осужденный утверждает, что ему зачитали прежний приговор. На самом заседании он вёл себя некорректно — например, делал сэлфи для социальных сетей.

Дело развернулось в 2013 году. Работавшего на общественных началах в 2009 году советником губернатора Кировской области Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова обвинили в хищении имущества кировского государственного предприятия «Кировлес». Сначала им дали пять и четыре года лишения свободы соответственно. Через три месяца суд заменил вердикт – срок стал условным. Также прокуратура просила взыскать по полмиллиона с каждого.

В прошлом году 23 февраля Европейский Суд по правам человека признал, что при рассмотрении дела «Кировлеса» в 2013 году были нарушены права подсудимых на справедливое разбирательство и на наказание исключительно на основании закона. В документе значилось, что их признали виновными в действиях, не отличимых от обычного ведения бизнеса. Политических мотивов найдено не было. В итоге совет присудил им по 8 тысяч евро в качестве возмещения морального вреда и около 71 тысячи евро компенсации судебных расходов. Но разбирательства продолжаются. Накануне Навального и Офицерова снова вызвали в зал суда для оглашения приговора. Оппозиционер на всякий случай взял с собой сумку с вещами для СИЗО.

Во время повторного процесса судья отказался вызывать всех свидетелей и экспертов защиты. Он пояснил, что это не нужно — эти сведения есть в материалах дела.

Пока дословно зачитывает прежний приговор pic.twitter.com/nDe7jmRKy3 — Alexey Navalny (@navalny) February 8, 2017

Сейчас 40-я страница, а всего их 77. Удобно иметь приговор под рукой. — Alexey Navalny (@navalny) February 8, 2017

В итоге Навального и Офицерова снова признали виновными в принуждении руководства «Кировлеса» продать им товар по заниженной цене и перепродажи с получением прибыли. По подсчетам обвинения, предприятию нанесли ущерб в 16 миллионов рублей.

Суд снова признал, что похищены 16 млн рублей. Напоминаю, что Офицеров купил лес на 14,5 млн и продал его за 16 млн. — Alexey Navalny (@navalny) February 8, 2017

Однако в приговоре не оспаривается данный факт. Сказано лишь, что возмещение неэквивалентно. Судья назначил наказание — пять лет условного срока для Навального и четыре – для Офицерова.

При этом Навальный намерен принимать участие в президентских выборах в следующем году. На вопросы об этом он приводит выдержку из Конституции РФ, согласно которой быть избранными не могут быть те, кто находится «в местах лишения свободы по приговору суда». Также он опубликовал на своем сайте материал с разъяснениями — «Юридический ликбез».