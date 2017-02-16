Депутаты Мосгордумы единогласно поддержали проект федерального закона, который приравнивает вейпы к обычным сигаретам. Нововведение поступит на рассмотрение в Госдуму.

Согласно законопроекту под правовое регулирование попали жидкости с содержанием жидкого никотина или без содержания никотина, предназначенные для использования в устройствах, имитирующих курение табака.

Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова на заседании сообщила, что закон 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» никак не регулирует культуру вейпа.

Она отметила, зачастую многие добавляют в устройства для парения наркотические вещества. Среди потребителей могут встретиться и несовершеннолетние люди.

«Парение и курение кальянов — это пропаганда курения табака», — заявила Стебенкова.

Именно поэтому депутаты решили приравнять средства для парения к обычным сигаретам и запретить людям употреблять их в общественных местах. Стоит отметить, что авторы проекта уверены: ограничение на рекламу и продажу жидкостей и устройств для парения омолодит нацию.