Парламентариям разрешат пользоваться служебными автомобилями в любое время

До этого депутатов Государственной Думы думали пересадить на электрички для поездок в регионы. Однако эту проблему, по словам депутата КПРФ Тамары Плетнёвой, решил сам спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, позволив брать служебные автомобили в любое время.

Народные избранники пожаловались на проблему с транспортом, когда график работы в регионах стал ненормированным. Для общения с избирателями депутатам приходится выезжать, в том числе, и в выходные дни.

Последние три года парламентарии все поездки, которые не вошли в рамки «региональных недель» оплачивали самостоятельно.