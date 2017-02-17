Парламентариям разрешат пользоваться служебными автомобилями в любое время

До этого депутатов Государственной Думы думали пересадить на электрички для поездок в регионы. Однако эту проблему, по словам депутата КПРФ Тамары Плетнёвой, решил сам спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, позволив брать служебные автомобили в любое время.
Народные избранники пожаловались на проблему с транспортом, когда график работы в регионах стал ненормированным. Для общения с избирателями депутатам приходится выезжать, в том числе, и в выходные дни.
Последние три года парламентарии все поездки, которые не вошли в рамки «региональных недель» оплачивали самостоятельно.
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«Я брала билеты на поезд. Они для нас бесплатные, но нам навязывали всякие коррупционные вещи, например, платное питание, которое невозможно есть. Я выходила на платформе у себя в Тамбовской области и вынуждена была либо брать такси до дома, либо просить, например, родственников, чтобы встретили», — пожаловалась Плетнёва.