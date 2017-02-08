Президент подписал указ, согласно которому побои в семье выводятся из списка уголовных правонарушений.

Теперь к ответственности по УК РФ нельзя будет привлечь человека, нанесшего побои, которые не повлекли хотя бы легкий вред здоровью родственникам или близким. При этом уголовно наказуемыми останутся побои из хулиганских побуждений по мотивам политической, идеологической, расовой или религиозной ненависти. За такие действия человеку грозит лишение свободы до двух лет, либо обязательные или исправительные работы.

Стоит отметить, что уголовную ответственность за побои в семье, которые не повлекли легкий вред здоровью, снимают только в том случае, если человек нанес их впервые. В таком случае эти деяния приравниваются к административному правонарушению, за которое человеку придется выплатить «всего лишь» штраф в размере 30 тысяч рублей. Денежную выплату можно заменить арестом на 15 суток или исправительными работами.

Если административные меры не помогут, и нарушитель будет продолжать дальше избивать своих близких, тогда последует уже уголовная ответственность.

Напомним, в списке инициаторов этого проекта — сенатор Елена Мизулина, которая в сентябре прошлого года на пресс-конференции в Совете Федерации сказала следующее: «Даже когда мужчина бьет свою жену, все равно нет такой обиды, как если унизить мужчину».

Именно Мизулина 27 июля 2016 года внесла этот законопроект в Госдуму. Тогда она заявила, что уголовное наказание за побои в семье могут нанести «непоправимый вред семейным отношениям».

Ровно через полгода Госдума приняла законопроект. Стоит отметить, что инициативу поддержали 380 депутатов. Всего три человека проголосовали против нововведения. Уже первого февраля поправки одобрил и Совет Федерации.