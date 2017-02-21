В основе истории лежит тема о закрытых сообществах в социальных сетях, склоняющих подростков к суициду. В первой серии рассказывается история Жени, о ее сложных взаимоотношениях с окружающими. Вторая серия еще не готова, но создатели хотят ввести еще одного героя, который подробно расскажет о «группах смерти».

Автором сценария стал преподаватель детской киностудии «Галилей» Варвара Брылина.

«Мы искали тему, которая была бы интересна учащимся нашей студии, и где-то полгода назад ко мне стали приходить подростки с рассказами о своих знакомых: кто-то выбросился из окна, кто-то повесился», — рассказала она.

Впервые СМИ заговорили об этой проблеме почти год назад. Последняя волна интереса зафиксирована в начале этого месяца, когда из «Вконтакте» администраторы этих групп перебрались в другую социальную сеть – Instagram.

Как признались создатели сериала «Ловушка для китов», в ходе работы они не рассматривали конкретных историй. По мнению директора студии Натальи Тахаутдиновой, дети остаются со своими переживаниями наедине и не знают, как справиться с ними. Именно поэтому, утверждает она, подростки ищут поддержку в таких группах.

Тахаутдинова заявила:

«Некоторые психологи нас отговаривали, мол, не стоит так много концентрироваться на проблеме, раздувать ее. А нам, наоборот, кажется важным говорить о ней — чтобы дети не чувствовали себя одинокими, а родители лучше понимали их проблемы. Многие подростки нас поддерживают, сами спрашивают, как можно помочь, — они прекрасно понимают масштаб проблемы».

Первый эпизод «Ловушки для китов» снимали на фотоаппарат. Из профессионального оборудования – только аудиорекордер, который команда взяла на Свердловской киностудии. Следующая серия выйдет в марте.

Авторы сериала не спешат со сбором средств на свой проект и пока что работают на собственном энтузиазме. Напомним, ранее редакция «Новой Сибири Онлайн» уже писала о феномене групп смерти.