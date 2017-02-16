Социальная сеть начала блокировать страницы пользователей, которые упоминают в своих записях хештеги «групп смерти». Самая распространенная «суицидная» ссылка, из-за которой можно попасть в бан, — «#синийкит».

Администрация сети «Вконтакте» блокирует запись из-за «подозрительной активности». После «бана» страницу пользователя уже нельзя найти в поиске, вместо личной информации на профиле размещено сообщение о «заморозке».

После размещения записи с соответствующими хештегами «групп смерти» автору вместе с сообщением о временной блокировке администрация сети предлагает ответить на вопрос, почему он решил опубликовать такую запись. Варианты ответов разные: «Это модно и весело, все так делают», «Меня взломали», «Я, наоборот, призывал игнорировать подобные материалы».

Журналист портала «TJ» Егор Максимов решил проверить, как действует эта система блокировки. Он разместил на своей странице соответствующую запись. Его профиль заблокировали. Среди предложенных вариантов ответов он выбрал третий: «Я, наоборот, призывал игнорировать подобные материалы».

Ему сразу же предложили разблокировать страницу через SMS-код, который администрация высылает на номер телефона, привязанный к профилю.

«С февраля «ВКонтакте» блокирует страницы пользователей, которые используют хештеги, связанные с так называемыми «группами смерти». Мы против того, чтобы на этой теме спекулировали, распространяя связанные с ней материалы. После блокировки пользователю будет предложено сообщить о причинах публикации спорной записи, на основании его ответов будет определено, когда страница будет разблокирована, и дальнейшие действия. В зависимости от ответов, пользователю будет предложена помощь психологов фонда «Твоя Территория», советы по безопасности страницы или призыв не увеличивать популярность «групп смерти» даже в рамках борьбы с ними — вместо этого мы советуем отправлять ссылки на подозрительные страницы пользователей и сообщества в Поддержку «ВКонтакте» для дальнейшей блокировки в случае необходимости», — отметил пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников

Напомним, «группы смерти» — это ряд сообществ в социальных сетях, администраторы которых побуждают подростков к суициду. Культ смерти в таких группах представляется как цель жизни. Сначала подросткам предлагают сыграть в опасную игру: поэтапно выполнить несколько заданий. Финальной точкой игры становится суицид. Недавно «Новая Сибирь Онлайн» писала про вторую волну «групп смерти».