Главными причинами того, что автолюбители вновь пошли в автосалоны, можно считать некоторую стабилизацию ситуации на рынке и так называемый отложенный спрос

АВТОМОБИЛЬНЫЙ рынок Российской Федерации наконец-то пошел в рост. Однако большинство фундаментальных факторов и причин указывают на то, что данный положительный динамический ряд может стать не таким продолжительным. Впрочем, итоги первой половины года на отечественном авторынке внушают осторожный оптимизм. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей составил 718,5 тыс. единиц, то есть авторынок вырос на 6,9 процента и, что немаловажно, оттолкнулся «от дна». Но объем продаж в I полугодии 2017 года не превысил позапрошлогоднего уровня 2015 года, который составил 782 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Ведь именно 2015 год характеризовался обвальным падением.

Как прогнозируют специалисты, восстановление отечественного авторынка затянется на несколько лет, при этом не факт, что объемы продаж новых автомобилей вернутся на докризисный уровень.

Быстротечный рост

Напомним, что согласно прогнозу АЕБ, российский авторынок за 2017 г. может показать 4-процентный рост по сравнению с прошлым годом. На автомобильный рынок в России влияют такие факторы, как экономический рост в целом и рост ВВП, в частности, цена на нефть и обменный курс рубля. Именно благодаря стечению данных факторов сложились условия для начавшегося роста авторынка. Соответственно, при переломе трендов на противоположные влияние этих факторов может значительно затормозить динамику автомобильного рынка страны. Например, цены на черное золото. В начале года они демонстрировали уверенный рост: напомним, в среднем в первую половину года цена нефти Urals достигла уровня $ 50/барр, что сказалось на российском рубле, который в свою очередь находится на уровне 60 руб./$.

ВВИДУ такой высокой волатильности (неопределенности) важнейших факторов составлять прогнозы трендов отечественного автомобильного рынка достаточно сложно. К тому же покупательная способность населения, согласно статистике, остается достаточно низкой. Поэтому авторынок продолжает адаптироваться к новым реалиям, которые характеризуются резким снижением платежеспособного спроса населения по сравнению с рекордными 2012—2013 гг. Многие автопроизводители до сих пор находятся в поиске модельного ряда, представляемого ими на отечественном рынке. За время кризиса предложенный российскому автомобилисту модельный ряд в автосалонах официальных дилеров сильно сократился. В 2015 году из автосалонов исчезли 60 моделей легковых автомобилей, в 2016 году — еще около 50 моделей. А с начала нынешнего года модельный ряд сократился еще на 18 моделей.Таким образом, налицо замедление убыли.

Как иллюстрацию данного тренда укажем на пример французского автопроизводителя Renault. По словам гендиректора «Рено Россия» Андрея Панкова, в докризисный период модельный ряд был представлен на отечественном авторынке 18 автомобилями. Сегодня в автосалонах Renault только пять локализованных моделей на платформе В0. Впрочем, увидев некоторый рост отечественного авторынка, французский автопроизводитель решил вернуть кроссовер Renault Koleos, который будет импортироваться из Южной Кореи (предприятие Renault-Samsung). В этих непростых условиях автопроизводители, работающие в РФ, находятся в процессе поиска оптимальной модели бизнеса.

По бразильской модели

Процесс отскока «от дна» необходимо рассмотреть и с точки зрения происходящих на авторынке трендов. Так, согласно анализу, проведенному аналитическим агентством «Автостат», восстановление авторынка проходит «за счет» массового сегмента, на который приходится 90,1 процента физического объема рынка. Этот сегмент в I полугодии показал прирост +8,8 процента к аналогичному периоду прошлого года. Премиальный сегмент авторынка, на который приходится 9,9 процента емкости, имел отрицательную динамику (–3,3 процента). Считается, что состоятельные люди уже в кризис смогли обновить свой автопарк. Что в принципе соответствует классическому сценарию развития событий в экономический кризис.

Также происходит концентрация отечественного авторынка. Доля, приходящаяся на ТОП-10 марок, увеличилась с 73,9 процента в прошлом году до 76,7 процента в текущем. Это означает концентрацию рынка в руках немногих крупных игроков.

За полугодие авторынок вырос на 6,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). Причем из-за более низкой базы может получиться так, что в регионах рост даже будет выше, чем в среднем по РФ. Это сегодня видим на примере Сибири.

Самым удачным для сибирских дилеров в современной истории автомобильного рынка, конечно, стал 2012 год. Тогда в СФО было продано более 106 тысяч легковых автомобилей. Затем в 2013 году объемы продаж начали падать. И в 2015 году произошло обвальное падение. Прошлый, 2016, год стал годом самых низких продаж. Но в этом году рынок оттолкнулся от дна. Впрочем, как видим, пока не достигнут уровень «обвального» 2015 года.

На чем выехали сибиряки

В течение всего кризисного периода автомобильный рынок СФО показывал одни из самых худших результатов по динамике падения продаж новых автомобилей из автосалонов официальных дилеров. На этот факт мы неоднократно обращали внимание в наших материалах. Это связано с особенностями сибирского окружного авторынка. Сравнение же СФО с округами, расположенными западнее Урала, явно не на пользу сибирского авторынка. Напомним, что у нас оказался самый худший показатель — емкость регионального рынка в годовом исчислении уменьшилась в три раза, когда как в среднем по РФ: российский авторынок сжался по сравнению с рекордным 2012 годом всего лишь вдвое.

Наряду с недостаточным развитием дилерской сети более существенным фактором, повлиявшим на негативную динамику, стала более низкая покупательная способность сибиряков. Косвенным подтверждением данного факта стал переток покупателей на вторичный рынок, который в Сибири всегда был развит. Напомним, что при среднем соотношении в РФ между продажами новых и б/у автомобилей один к четырем (1:4) в Сибири данное соотношение в годовом исчислении оказалось один к десяти, то есть на один новый автомобиль, выехавший из ворот дилерского центра, пришлось 10 подержанных автомобилей, перешедших из рук в руки. Такова исходная база посткрымского кризиса на автомобильном рынке округа.

Как отмечают аналитики, «дно» в прошлом году оказалось пробитым. А показатели — самыми низкими. Сегодня пока можно очень осторожно говорить о том, что авторынок «рванул» с низкого старта. По итогам I полугодия текущего года окружной автомобильный рынок впервые за четыре прошедших года показал положительную динамику к аналогичному периоду прошлого года (АППГ). При этом следует отметить, что его рост оказался выше среднероссийского. По данным АЕБ, авторынок страны в I полугодии вырос всего на 6,9 процента, тогда как в СФО рост составил 14 процентов. Таким образом, сибирский авторынок выходит быстрее из кризиса, чем российский.

Теперь рассмотрим позиции отдельных марок на авторынке округа. Во-первых, первая десятка (ТОП-10 марок) упрочила свои позиции на рынке. Суммарные продажи составили 80 процентов, годом ранее — всего 76 процентов. Происходит концентрация рынка в руках немногих автопроизводителей, и это нормальный процесс в период экономического кризиса. Однако, анализируя динамику по маркам, отметим, что она разнонаправлена — одни марки усиливают свои позиции, другие, наоборот, сдают их.

Тройка лидеров по динамике в СФО — корейский бренд Hyundai (+59,5 процента), немецкий Volkswagen (+40,4 процента), еще один корейский бренд KIA (+30,9 процента), японская Mazda (+30,9 процента) и французский Renault (+30,1 процента). Возникает вопрос, какой модельный ряд придал данным брендам столь впечатляющий рост? Ответ лежит на поверхности. Эти авто- производители вывели новые модели кроссоверов, которые наряду с популярной линейкой бестселлеров седанов в размерном классе В+ обеспечили маркам опережающую динамику. У корейского бренда появился в продаже давно ожидаемый кроссовер Hyundai Creta, у французского бренда — красивый и яркий кроссовер Renault Kaptur, а у немецкого бренда — новый VW Tiguan, у японского бренда новинка — Mazda CX-5.

Неплохую динамику выше среднесибирского показала также марка Skoda (+25,8 процента), Lexus (+26,1 процента). Таким образом, шесть из пятнадцати марок в ТОП-15 превысили окружной показатель и придали всему сибирскому авторынку ускорение. В этом списке появились две люксовые марки — премиум-бренды Lexus и BMW. Пожалуй, впервые в нашем анализе автомобильного рынка мы отмечаем появление в топовом списке сибирского авторынка марки из плеяды премиальных. Добавим также, что в общероссийском зачете премиум показал минус. Но в Сибири появление столь неожиданных участников автомобильного рынка лишь свидетельствует о том, что обеспеченный и богатый покупатель неплохо чувствует себя даже в кризис. Конечно, неизвестно, смогут ли Lexus и BMW и далее оставаться в топовом списке до конца года, не наберут ли вес и динамику другие марки, которые сегодня находятся во второй десятке?

Из автопроизводителей, показавших отрицательную динамику, четыре бренда. Несколько сдали свои позиции производители внедорожных машин — UAZ (–13,2 процента) и Chevrolet (–0,5 процента), поскольку у них в активе всего по одной модели, которым требуется смена поколений или серьезная омологация. Также несколько неожиданно ослабел японский Nissan, хотя у него большой и очень свежий модельный ряд (–1,7 процента). Особо стоит остановиться на тренде японского автопроизводителя Toyota в СФО. Рост всего лишь на два процентных пункта не характерен для японского бренда, который все кризисные годы удерживал весьма прочные позиции в Сибири с положительной динамикой. Теперь он со второй строчки переместился на четвертую, пропустив корейские бренды Hyundai и KIA. То есть, по сути, отложенный спрос и последовавший за стабилизацией макроэкономической ситуации рост авторынка сказались на массовом сегменте, к которым и относятся большинство быстрорастущих на сибирском авторынке брендов. По сути, данную конкурентную борьбу между японским и корейским брендами можно окрестить как борьбу с каждой стороны пары автомобилей. С корейской стороны ее ведут самые популярные модели — Hyundai Solaris и Hyundai Creta, а с японской стороны — Toyota RAV4 и Toyota Camry.

Примечательно, что китайские марки не могут набрать положительной динамики, а вот чешская марка Skoda, наоборот, выросла на четверть. Также рост у американской марки Ford, но не такой впечатляющий. Вернуть утраченные позиции этому бренду непросто.

Ротации любимцев

Что касается лидера сибирского авторынка Hyundai Solaris, то в I полугодии текущего года он впервые стал бестселлером сибирского авторынка новых автомобилей, потеснив отечественную модель Lada Granta, которая бессменно четыре года подряд оставалась на пьедестале. Продажи отечественного бестселлера практически остались на прежнем уровне (+3 процента) к АППГ, а объемы реализации Hyundai Solaris возросли сразу на 27,8 процента. По всей видимости, на данное событие повлияла смена поколений популярного корейского автомобиля. В то же самое время рестайлинг Granta планируется лишь в течение текущего года.

В обновлении моделей заложен высокий потенциал дальнейших продаж на растущем рынке. По статистике также видно, как постепенно «раскручивается» другая модель корейского концерна — кроссовер Hyundai Creta. Его продажи начались осенью, а сегодня по итогам I полугодия модель уже на пятом месте в списке самых популярных в СФО. Пока сложно судить, насколько выход нового корейского кроссовера «повинен» в обвале продаж таких одноклассников, как Renault Duster (–4 процента), Chevrolet Niva (–3 процента), но несмотря на начавшийся слабый рыночный рост, даже UAZ Patriot и Toyota RAV4 оказались в минусовой зоне. Удивительным образом оказались стабильными продажи старой «Нивы» — Lada 4×4, но это, скорее, лишь отклик на юбилейные серии и некоторую модернизацию ветерана.

Отметим также усиление позиций отечественной новинки Lada Vesta. Пока в общем зачете она на четвертом месте. Также очень хорошую динамику показывает модель KIA Rio. И еще один штрих. Сохранил свои позиции в топовом сибирском списке немецкий седан Volkswagen Polo. Неплохо расходятся у сибиряков и такие новинки, как отечественная модель Lada XRay и французский кроссовер Renault Kaptur. Примечательно, что обе модели построены на глобальной платформе B0 франко-японского альянса (Renault-Nissan).

По всей видимости, текущий 2017 год сулит весьма интересные перемены на автомобильном рынке СФО.

Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ, «Новая Сибирь»