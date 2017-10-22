44 тысячи… Каждому!

На публичных слушаниях одобрили областной бюджет на 2018 год в размере 120 миллиардов рублей

В Законодательном собрании Новосибирской области прошли публичные слушания по проекту бюджета области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Открывая слушания, председатель бюджетного комитета Александр Морозов сообщил, что бюджет поступил в заксобрание 10 дней назад, и комитеты ведут соответствующую аналитическую работу по всем направлениям бюджетного планирования.

Спикер областного парламента Андрей Шимкив отметил некоторые принципиальные моменты: «Речь идет о пересмотре размера субсидий для местных бюджетов. Расходы на подвоз детей, на услуги связи и интернета, на услуги охраны проектом бюджета теперь предусматриваются как обязательные. Главы муниципальных образований, руководители советов депутатов эти вопросы не один раз ставили, и проектом бюджета 2018 года эти проблемы снимаются. Кроме того, проектом предусмотрена так называемая стимулирующая часть для местного самоуправления. Дополнительное финансирование предусмотрено за сокращение налоговой недоимки, за растущие показатели экономического развития, за реализацию проектов развития муниципальных образований».

Первый зампред прави- тельства Владимир Знатков заявил, что хотя бюджет и прирастет в будущем году на 6,7 процента, это не покроет все нужды региона. Пока нет ответа по федеральным трансфертам.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетовал на то, что после перераспределения налоговых поступлений городу не хватает средств на решение многих проблем, но он надеется на их конструктивное обсуждение рабочей группой по межбюджетным отношениям.

Об основных параметрах бюджета рассказал министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

Доходы областного бюджета на 2018 год запланированы в сумме 119,7 млрд рублей, расходы — в сумме 121,3 млрд рублей. То есть почти по 44 тысячи в среднем на жителя области. На 2019 год доходы и расходы бюджета предусматриваются в размере 124,4 млрд рублей при нулевом дефиците. На 2020 год доходы и расходы бюджета прогнозируются в сумме 130,4 млрд рублей, также с нулевым дефицитом. Минфин прогнозирует, что увеличение объема налоговых и неналоговых доходов в будущем году произойдет за счет роста поступлений налога на имущество организаций, НДФЛ, налога на прибыль организаций, налога на совокупный доход. Объем федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и частичную компенсацию расходов на повышение зарплат бюджетников должен составить 6,4 млрд рублей. Объем государственного внутреннего долга Новосибирской области по состоянию на 1 января 2018 года составит 48 млрд рублей, на его обслуживание предусматривается 4,5 млрд рублей. Госдолг удалось стабилизировать, бюджет сформирован без заемного дефицита.

В ходе обсуждения были подняты такие проблемы, как отсутствие в проекте средств на стимулирование строительства или судьба средств, направляемых на подготовку строительной площадки четвертого моста. Как известно, само строи- тельство откладывается как минимум на год, поэтому депутаты считают, что областные деньги пока надо сохранить в резервном фонде правительства Новосибирской области, а потом разрезервировать, если появится федеральное финансирование.

Зампред бюджетного комитета Валентин Сичкарев обратился к идеологии бюджета: «Мы ушли от плана социально-экономического развития региона, но приоритеты надо обсуждать. Не так, что приняли бюджет в деньгах, а под это подвели программу. Надо выстраивать схему так: вот приоритеты, а отсюда и бюджет».

Несмотря на все замечания, участники публичных слушаний рекомендовали вынести законопроект на рассмотрение очередной сессии Законодательного собрания.

Алексей МАКСИМОВ, «Новая Сибирь»