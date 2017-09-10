На пешеходной улице Ленина ее жители разбрасывают камни преткновения

КОГДА про какую-то гражданскую инициативу говорят, что она создана искусственно, — это правда, потому что все гражданские инициативы таковы, нет ни одной инициативы, которая родилась бы естественно. Но правда и в том, что на пустом месте такие инициативы не возникают. Вот не решилась бы мэрия объявить улицу Ленина пешеходной по выходным, не возникло бы и инициативной группы жителей окрестных домов, которые сейчас резко выступают против этого эксперимента. 4 сентября они собрались в ДК им. Октябрьской революции («Кобре»), чтобы продемонстрировать коллективное возмущение.

Война опросов

Запуская проект по частичному превращению улицы Ленина в пешеходную, мэрия в январе-феврале провела интернет-опрос жителей Новосибирска. Тогда за эксперимент высказались 70 процентов проголосовавших, против — 20 (еще 10, как всегда, не определились).

На собрании в «Кобре» были объявлены итоги другого опроса, проведенного среди жителей микрорайона «Тихий центр», то есть тех, кто живет непосредственно внутри эксперимента. Итоги огласил тот, кто его и проводил, — журналист, доктор социологических наук Константин Антонов, который по случайному совпадению является еще и кандидатом в депутаты Законодательного собрания НСО как раз по тому округу, где находится «Тихий центр».

Опрос проводился в апреле-июне. Всего были опрошены жители 36 окрестных домов. В них 1561 квартира. На вопрос о том, делать ли улицу Ленина пешеходной, согласился ответить 751 собственник квартир (52 процента). Из них «за» высказались 152 человека (20 процентов), «против» — 528 (70 процентов). То есть зеркальная картинка по сравнению с общегородским опросом.

Сам Константин Антонов внешне старался изобразить объективность, но было видно, что именно он является душой и собравшейся компании, и всей кампании протеста. Вполне очевидно, что такая активность прибавит ему немало сторонников в «Тихом центре» на выборах 10 сентября. И убавит их у коммунистического кандидата, поскольку мэрию у нас возглавляет коммунист. Правда, трудно сказать, как это отразится на общих результатах выборов, ведь округ, на котором баллотируется Антонов, — это не только «Тихий центр», но и другие избиратели Железнодорожного района, которые с удовольствием гуляют по пешеходной улице. Тем более что им сюда легче добраться, чем жителям других районов. Так что пока не вполне понятно, как активность Антонова в «Тихом центре» повлияет на общие результаты голосования.

Кому принадлежит центр города?

Обратите внимание, что оба опроса проводились еще до того, как пешеходный проект материализовался. Почему же их итоги были предсказуемы уже тогда? С опросом мэрии все понятно: горожане с радостью воспринимают открытие любых новых мест отдыха. И если бы пешеходная улица открылась где-нибудь на окраине, то и местные жители поддержали бы такой проект. Что же не так с улицей Ленина? А тут у проблемы даже имя говорящее есть — «Тихий центр». Звучит элитарно и в какой-то степени даже надменно. На собрании в «Кобре» одна мадам очень четко сформулировала эту мысль: «Зачем нам организовывать отдых чужих людей, пожертвовав покоем своих?» О как! Получается, что для «тихоцентровцев» все остальные новосибирцы чужие? Мы — элита, а вы — быдло?

КОНЕЧНО, центр всех общегородских мероприятий всегда находится в центре города. И, конечно, это в какой-то степени раздражает тех, кто там живет, — пресытились уже. Но это уже издержки того места, в котором вы живете. Хотели жить в центре? — Получите и сопутствующие издержки. В конце концов, всегда можно найти что-то раздражающее. Церкви и мечети раздражают обилием верующих в праздники, колокольным звоном и призывами муэдзинов, железная дорога под окнами грохочет, самолеты низко летают… Хотите абсолютной тишины — это вам не в центр, а в шалаш в Разливе, где от полиции скрывался тот, чьим именем названа проблемная улица. Правда, там было мокро и холодно, никакой инфраструктуры и культурной жизни, зато тишина.

Тут надо ставить вопрос шире: а кому вообще принадлежит центр города? Конечно, у тех, кто там живет, есть на него право, так же как и право на качество жизни, причем даже более высокое, чем у остальных горожан, раз уж им хватило ума и предприимчивости здесь поселиться. И они это качество имеют. Но центр города не может принадлежать только тем, кто там живет. Так же, как, допустим, москвичи не имеют исключительных прав на столицу. Они там просто живут, а тот факт, что подобные места притягивают сюда других людей, говорит только о том, что живут они лучше. Это, конечно, не повод для того, чтобы испортить им жизнь, но и они не должны кичиться своей исключительностью, которая без забора с охраной иллюзорна.

Торг здесь неуместен, но неизбежен

Справедливости ради следует признать, что пешеходный проект все же изрядно испортил летние выходные этого года тем, кто живет на улице Ленина. Можно даже сказать, что испортил в недопустимой степени. Все это стало причиной возмущенных выступлений в «Кобре», которые порой приобретали истерический характер. Высказались обо всем: о громкой музыке, от которой дребезжат стекла и которая сводит с ума, о многократно увеличившемся количестве мусора, о пьяных молодых людях, устраивающих посиделки глубоко заполночь, о сложностях с парковкой и о явно недостаточном количестве туалетов.

Истерика достигла апогея, когда перед собравшимися явилась персонификация Зла — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова. Неодобрительный гул нарастал в течение всего ее выступления, завершившегося свистом и криками: «Позор!» Впрочем, Анна Васильевна — человек, закаленный в политических баталиях, ее этим не проймешь. На выкриках «позор» она спокойно благодарила собравшихся за активную гражданскую позицию.

Что касается выступления Терешковой по существу, то можно сказать: тренд мыслей и действий правильный, но действий этих явно недостаточно.

Стало в пять раз больше мусора? — Поставили дополнительные контейнеры, район начинают больше убирать.

Туалеты? — Установлены два биотуалета, но этого мало. В Первомайском сквере и сквере «Водник» будут установлены стационарные туалеты.

Шум? — Эта проблема почти нивелирована. Осталась только сцена у площади Ленина.

Проблемы с правопорядком? — Есть договоренность с правоохранительными органами об установке рядом с «Универсамом» пункта полиции.

Кстати, об «Универсаме». Терешкова сообщила, что предприниматели, работающие на улице Ленина, в целом приняли идею пешеходной улицы. Только «Универсам» не принял, потому что теряет выручку. Об этом же, между прочим, за два дня до собрания в «Кобре» говорил и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая на партийном активе КПРФ: «Противник там один — «Универсам». Они не захотели вести переговоры… Именно «Универсам» сегодня является организатором основного сопротивления».

Это мы возвращаемся к вопросу о том, что любая гражданская инициатива в какой-то степени искусственна. Если ее организатором выступает коммерческая структура, понятно, в чем выражается ее участие. Но даже если и так, в чем проблема? Хотят финансировать протест — их право.

Завершилось собрание созданием инициативной группы, которая будет «вести конструктивный диалог с мэрией о продолжении или прекращении пешеходного проекта на улице Ленина». Одновременно проголосовали «за» и «против» продолжения проекта. Из 150 собравшихся за продолжение проголосовали восемь. То есть изначальный настрой инициативной группы очевиден.

Но особой проблемы в этом нет. Понятно, что никто не отдаст пешеходный проект активистам. Поэтому они приступают к торгу и начинают его с запредельных требований. Конструктив — это уже следующая фаза переговоров. И если благодаря этим протестам мэрия начнет более активно приводить пешеходную зону в цивилизованное состояние — это уже хорошо. Так что, в конечном счете, и противники проекта работают на его реализацию.

Первый блин не комом, но уж точно без икры

Все вышесказанное касалось в основном организационной составляющей пешеходного проекта. А что с содержательной частью? Тут, в общем-то, все достаточно печально. Со сцены у площади Ленина грохочет музыка, затем ряд летних кафе. Дальше какие-то убогие народные промыслы, изобретенные еще в допотопные времена, мастер-классы по этим промыслам. Уличный музыкант, что-то поющий без особого вдохновения. Особо бросаются в глаза зияющие пустоты ближе к улице Урицкого — вероятно, сюда уже не смогли заманить арендаторов.

Конечно, больше всего вопросов вызывает грохочущая сцена. Вот кому в голову пришла идея ее установить? Если только ее убрать — протест сразу же уменьшится вдвое.

На собрании в «Кобре» Анна Терешкова сообщила, что улица Ленина готовится под большой федеральный проект. В будущем году улица получит финансирование в размере 140 млн рублей — если эксперимент 2017 года пройдет хорошо. Что тут сказать? «Хорошо» вроде бы не получилось, но и сказать «плохо» язык не поворачивается. Остается одно — «удовлетворительно». Но мы же не хотим быть троечниками?

Алексей САЛЬНИКОВ, «Новая Сибирь»