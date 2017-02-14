Врачи Новосибирска сообщили о смене путей передачи инфекции в регионе. Количество зараженных выросло почти на четыре тысячи.

Согласно данным министерства здравоохранения, более 60% ВИЧ-инфицированных заразились половым путем. Основными распространителями заболевания в Новосибирской области признали гетеросексуальных мужчин и женщин в возрасте от 20 до 44 лет.

«Презерватив — это не панацея, он даёт лишь 80 % шанс защиты от инфекции, — заявил и.о. Министра здравоохранения Новосибирской области Ярослав Фролов.

Фролов также заметил, что «либеральная модель профилактики» успокоила людей, СМИ перестали писать про эту проблему. Болеть начинают вполне благополучные мужчины и женщины.

«Мы пожинаем плоды сексуальной революции 90-х. Либеральные ценности подменили понятия о том, что семья должна быть крепкой, а наркотики — это зло, — продолжает Фролов.

Кроме того, в регионе увеличилось количество СПИД-диссидентов. Людей, которые лечатся гомеапатическими средствами, пренебрегая проверенными препаратами и химиотерапией. Многие вообще отказываются признавать существование ВИЧ-инфекции.

В Новсибирской области на сто тысяч здоровых человек приходится 912 ВИЧ-инфицированных людей.