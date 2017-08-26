Губернатор рассказал о подготовке НСО к учебному году

НА УХОДЯЩЕЙ неделе губернатор НСО Владимир Городецкий встретился с журналистами, чтобы сообщить о ходе подготовке системы образования к новому учебному году.

По словам главы областного правительства, сегодня в систему входит разветвленная сеть из более чем 1800 образовательная организаций: в нее входят 993 школы, 632 детсада, 118 организаций дополнительного образования и 58 организаций профессионального образования. Приемка школ к 2017—2018 учебному году закончилась 18 августа, в соответствии с графиком, ранее согласованным с Роспотребнадзором и службами ГО и ЧС. Все 993 школы получили положительное заключение этих органов.

— Работа по подготовке образовательных учреждений к учебному году всегда была приоритетной для правительства региона, — сообщил губернатор Владимир Городецкий. — Чтобы особый день 1 сентября был настоящим праздником для тысяч школьников, первоклассников, педагогов и всего школьного сообщества, необходимо сделать очень многое. В этом году школы региона примут 35 763 первоклассника. Отрадно отмечать, что число ребятишек, которые впервые идут в школу, с каждым годом растет. Если, например, в учебном году 2013—2014 пришло 28,5 тыс. первоклашек, то в прошлом году — уже 35,5 тыс. Это хороший показатель активной развивающейся демографической ситуации в области.

Глава региона также сообщил, что в системе профессиональных образовательных учреждений НСО стабильно обучаются около 31 тыс. учащихся.

Техническая подготовка

В нынешнем году региональный бюджет выделил на проведение ремонтов в школах более 800 млн руб. Хотя в целом школы региона готовы к началу учебы, в некоторых учебных заведениях продолжается подготовка к отопительному сезону школьных котельных. Таких объектов в НСО — 295. 90 процентов из них уже готовы к началу холодов, остальные, по оценке губернатора, будут подготовлены к началу отопительного сезона — то есть к 15-20 сентября.

Как рассказал Владимир Городецкий, в 2017 году по инициативе регионального правительства и депутатов заксобрания в НСО возобновили программу по ремонту школьных кровель и замене оконных блоков — на эти цели выделили 300 млн руб. В этом году в рамках этой программы проводится ремонт кровель в 185 зданиях — 119 школах, 60 детсадах и в шести организациях дополнительного образования. Заменено уже 6500 оконных блоков в 234 зданиях образовательных организаций.

— Я был с объездом во многих школах в сельской местности и в Новосибирске — и надо сказать, что эта дополнительная программа дала хороший толчок, освежила школы. Мы ее обязательно будем продолжать и в следующем году, поскольку в остальных школах также есть необходимость проводить ремонт крыш и замену окон, — подчеркнул губернатор.

Он также сообщил, что в нынешнем году продолжается программа ремонта спортивных залов в школах, проведен ремонт 54 школьных спортивных объектов, в том числе 30 — по федеральной программе «Создание условий для занятий физкультурой и спортом». Из федерального и областного бюджетов на эти цели было направлено 38 млн руб.

— Особый момент подготовки школ — это подготовка коррекционных школ. Всего у нас в регионе 28 коррекционных школ. И специально для подготовки этой категории школ к учебному году из бюджета выделено 43,5 млн руб. Вчера я был в одной из таких школ в Калининском районе, и мы видели, как эти деньги важны и нужны.

ПРИ МНОГИХ коррекционных школах есть школы-интернаты, где ребятишки проживают постоянно, поэтому для них актуальны, в частности, вопросы питания.

Безопасность прежде всего

Как рассказал губернатор, власти продолжают повышать безопасность школьной среды для детей. Так, например, на сегодня автоматической пожарной сигнализацией и системой пожарного мониторинга оборудованы все школы Новосибирской области. Кроме того, школы продолжают оснащать внутренним и внешним видеонаблюдением: в 2017 году на эти цели выделили более 68 млн руб.

Особое внимание власть уделяет и безопасности пеших маршрутов школьников.

— Одна из важнейших составляющих подготовки школ к учебе — это решение вопросов дорожно-транспортной безопасности, связанных с обустройством пешеходных переходов при подходе ребятишек к школам и детсадам, — заявил губернатор. — Этот вопрос находится под постоянным контролем. Я рад, что появляются элементы оснащения переходов, которые позволяют повысить уровень безопасности. Сегодня на многих школьных переходах появились новые уровни разметки — не только знаки, но и предупреждающая о близости школы разметка на самом асфальте. Я думаю, никогда не бывает лишним напомнить водителю: осторожно, здесь школьный переход!

Особое внимание правительство региона уделяет безопасности школьных маршрутов: протяженность сельских дорог, по которым подвозят школьников, превышает 94 тыс. км. Услугами школьных автобусов пользуются 11,5 тыс. юных жителей области. В этом году их будут обслуживать 516 автобусов. Как подчеркнул губернатор, оснащение и техническое состояние машин соответствуют ГОСТам, а срок эксплуатации автобусов не превышает 10 лет. Транспорт оснащен системами навигации ГЛОНАСС и контрольными приборами.

— В 2017 к новому учебному году мы закупили 66 новых автобусов, все они уже поступили в школы. На эти цели было выделено 114 млн руб., — сообщил Владимир Городецкий. — Работа и безопасность сети школьных маршрутов находится под особым контролем органов власти, Министерства образования и, конечно же, моих коллег в районах и сельских поселениях. Нам удалось создать систему особого контроля и эксплуатации маршрутов в зимний период: задача расчистки дорог от снежных заносов поставлена как первичная.

Библиотеки снаряжены

Школьные библиотеки региона полностью обеспечены всеми необходимыми учебниками, которые бесплатны для всех категорий учащихся, сообщил губернатор.

Согласно представленным данным, на приобретение учебников и учебных расходных материалов, а также средств обучения, игр и игрушек в 2016—2017 учебном году было направлено 628,5 млн рублей, в том числе на приобретение учебников — 301 млн руб. Приобретено 586057 учебников и 114 439 учебных пособий.

— Нет никаких проблем по обеспеченности учебных заведений библиотечным фондом — учебниками, — подчеркнул губернатор. — Пристальное внимание уделяем наполнению библиотечного фонда во вновь созданных школах. В эти дни в Новосибирске проходит съезд директоров школ НСО. На нем поднимали вопрос о том, что до сих пор кое-где имеются случаи, что в каких-то школах педагоги просят родителей сдать деньги на тетради или учебные пособия. В этом категорически нет никакой необходимости. И не должно быть! В школах всего хватает.

Новые школы

В новом учебном году учеников впервые встретят четыре новые школы, построенные в рамках различных программ. Три из них расположены в Новосибирске.

Как рассказал губернатор, в рамках госпрограммы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015—2025 годы» в нынешнем году построены и будут введены в эксплуатацию две школы: на 500 мест в поселке Горный (Тогучинский район НСО), а также учебное заведение на 750 мест на Ключ-Камышенском плато, 1а.

— Ситуация в этой школе была самой напряженной по количеству учащихся: число учебных смен там составляло более 2, около 2,7, — рассказал Владимир Городецкий. — Сегодня этот вопрос почти решен. Учебный год начнется 1 сентября, и все учащиеся будут учиться в одну смену. А до 1 сентября закончим строительство хозяйственного блока и большого спортивного зала.

Как рассказал глава областного правительства, стоимость строительства школы превысила 760 млн руб., при этом финансирование федерального бюджета составило около 174 млн руб.

Интересное обновление состоится также в Первомайском районе (ж/м «Березовый»): здесь введут в эксплуатацию школу, построенную по федеральной целевой программе «Жилище».

— Идеальная школа, она уже получила паспорт готовности, — отметил губернатор. — Эта школа по своему обустройству соответствует самым современным, максимальным требованиям и самое главное — построена с очень удачными экономическими показателями. Стоимость строительства одного школьного места составила около 860 тыс. руб., а стоимость 1 кв. м площади составила 38,6 тыс. руб. при идеальной отделке. Такая экономика стала возможна благодаря тому, что здание подключали к уже проложенным инженерным коммуникациям.

Также в этом году завершится строительство коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 37 по Владимировскому спуску в Железнодорожном районе на 220 учащихся.

— Уверен, что 1 сентября во всех без исключения образовательных учреждениях прозвенит радостный звонок, — поделился губернатор. — И уверен, что с хорошим настроением в школу придут не только первоклассники, но и ученики средней школы, и старше- классники.

Петр НИЯЗОВ, специально для «Новой Сибири»