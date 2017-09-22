Сибиряк — не тот, кто зимой не мерзнет, а тот, кто свой дом обогревает

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проинспектировал состояние тепловых сетей

В ЭТОМ ГОДУ отопительный сезон в Новосибирске начался 18 сентября. Первыми к теплоснабжению начали подключать социальные объекты, такие как больницы и детские сады, следом тепло придет и в жилые дома. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел в среду выездное совещание, посвященное готовности города к отопительному сезону. По словам мэра, к моменту проведения совещания уже было подключено к теплу 60 процентов медицинских учреждений, 80 процентов школ и 95 процентов детских садов.

Совещание проходило в центральном тепловом пункте на улице Тульской, который не ремонтировался больше двух десятков лет. От ЦТП зависит отопление всех ближайших многоквартирных домов и детского сада. Это один из шести тепловых пунктов, находящихся на балансе МУП «Энергия», которые модернизированы в этом году в Новосибирске, на что из областного бюджета было выделено 100 миллионов рублей. В числе переоснащенных также ЦТП на Вокзальной магистрали, улицах Героев Революции, Кропоткина, Объединения и Чкалова. Подрядная организация ООО «Инженерные сети проект» полностью заменила водные и распределительные сети горячего и холодного водоснабжения, установив новое импортное и отечественное оборудование. Оно гораздо компактнее прежнего, а для работы ему нужно заметно меньше электроэнергии. Кроме того, для проверки показаний приборов теперь не надо выезжать на место — следить за работой можно дистанционно.

По словам Анатолия Локтя, пришло время подвести итоги выполненных летом работ. Мэр отметил, что состояние всех ЦТП еще весной было ужасным. Из-за постоянных протечек тепловые пункты теряли тепло, коэффициент полезного действия был низким, и это отражалось в том числе и на платежах. После ремонта все эти проблемы ушли в прошлое. Анатолий Локоть уверен: «Можно говорить, что мы надежно обеспечим горожан теплом на долгие годы». По мнению специалистов, новое оборудование прослужит не один десяток лет, хотя гарантийный срок — только три года. Окупиться затраты тоже должны за три года.

Мэр заявил: «Сегодня мы проверили, насколько качественно проведены работы наобъектах. Я ставлю оценку «удовлетворительно». Хотя лучший экзаменатор — это зима, она ипокажет, насколько эффективны принятые решения».

Пословам директора МУП «Энергия» Михаила Колесникова, все шесть ЦТП, прошедших модернизацию в этом году, уже запущены вработу, сейчас наних ведутся пусконаладочные работы. Заменили не только приборы и трубы внутри тепловых пунктов, но и старые коммуникации, которые идут от них к жилым домам и другим зданиям. Новое оборудование не только предотвратит обычные потери тепла, но и позволит контролировать уровень нагрева батарей. «Система полностью автоматизирована. Установлена погодозависимая автоматика, которая позволяет регулировать параметры ЦТП в зависимости от температуры наружного воздуха», — заявил замдиректора компании «Инженерные сети проект» Антон Хан.

Тем временем гидроме- теослужба напомнила, что зря мы в последние дни расслабились — живем-то в Сибири, и температура уже в ближайшие ночи опустится ниже нуля. И это будет главной проверкой для обновленных ЦТП.

Алексей МАКСИМОВ, «Новая Сибирь»

Фото предоставлено пресс-службой мэрии