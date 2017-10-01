Виктора Толоконского отправили в отставку с поста губернатора Красноярского края, а его давнего соратника Владимира Городецкого пока только пугают

ОТ НАШЕЙ власти всегда ожидаешь чего-то подобного, но все равно «это» случается неожиданно. «Никогда такого не было, и вот опять», как говорил Виктор Черномырдин. Сразу четыре отставки глав регионов случились на этой неделе. Уходят политические долгожители — глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернаторы Самарской области Николай Меркушкин, Нижегородской области Валерий Шанцев и Красноярского края Виктор Толоконский.

Первым в минувший понедельник об отставке нашего земляка Виктора Толоконского сообщил сайт Сиб.фм. Некоторые коллеги и многие чиновники тут же стали это опровергать. Но тут же появились сообщения о грядущих массовых отставках, а следом и подтверждение некоторых из них. Помимо тех, кто уже написал заявления об отставке, в черном списке, гуляющем по разным СМИ, были главы еще шести регионов, в том числе и Новосибирской области.

Что-то комментировать в тот момент можно было на уровне анекдота о блондинке, у которой спрашивают, какова вероятность того, что, выйдя на улицу, она встретит динозавра. Блондинка, как известно, ответила: «Вероятность — 50 на 50: либо встречу, либо нет». Сообщения о том, что кого-то из губернаторов собираются отправить в отставку, появляются регулярно, но сбываются они гораздо реже. На этот раз не обошлось…

Примечательно еще и то, что отставки равномерно размазаны по всей России: Европа, Кавказ, Сибирь. То есть у многих из оставшихся губернаторов под боком рвануло: думайте и суетитесь! Или не суетитесь? Как тут понять? Причем очевидно, что всех не удалят даже из черного-черного списка, но постоянные крики «Волк! Волк!» если не вводят губернаторов в состояние ступора, то уж явно не способствуют душевному равновесию.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий даже заявил, что такие сообщения не способствуют работе. Вообще. Владимир Филиппович всегда отказывается комментировать подобные слухи, хотя, если честно, непонятно, как кто-то из губернаторов вообще может их комментировать. И все же кое-что из «некомментария» губернатора можно понять. Во-первых, работает он «с удовольствием по доверию», которое ему оказали избиратели. Во-вторых, все же, в конечном счете, есть главный избиратель: «Президент высказывает свое мнение и определяет решение».

Тут интересно, что президент на этот раз никого не уволил за утрату доверия. Все отставники написали заявления «по собственному желанию» (кстати, кавычки здесь вполне уместны, без кавычек надо писать иначе — по собственному нежеланию). Виктор Толоконский, выступая перед своими теперь уже бывшими подчиненными, прямо так и сказал: «Я не бросал никогда начатые дела. Сейчас есть сожаление, что не все проекты реализованы до конца. Но я всегда был за обновление». И еще: «Я не первый раз прощаюсь с коллегами, обычно всегда был мыслями уже в новой работе. Сегодня это не так». При этом нельзя сказать, что красноярское губернаторство Виктора Толоконского было провальным. Бюджет края за три года вырос на 40 процентов, сейчас идет активная подготовка к Универсиаде-2019. Но большой любви красноярцев новосибирский варяг Толоконский все же не снискал. Это у нас, в НСО, к нему относились с определенной симпатией. Да, критиковали, кто-то даже недолюбливал, но он был наш, от сохи 22-й школы и Нархоза. А в Красноярском крае ему каждое лыко не в строку — и предложение прокалывать шины тем, кто ездит по ремонтируемому мосту, и планы по сокращению маршрутов общественного транспорта, и даже то, что петь любит, — в Красноярске, чай, своих певцов хватает. Именно поэтому Виктор Александрович в своем последнем выступлении сказал: «Я ухожу. И даже уезжаю».

Мало кто обратил внимание на слова Толоконского про обновление. Городецкий, кстати, тоже говорил о том, что приходит время замены и ротации кадров. Да, действительно, на место уволившихся губернаторов сейчас должны прийти сравнительно молодые технократы, которых, по большому счету, никто не знает. Но как-то никто не связывает это обновление со сменой поколений во властной диагонали. На самом деле, конечно, какое-то обновление происходит, однако больших надежд на новоназначенных и. о. губернаторов пока никто не возлагает. Может быть, мы ошибаемся, и президенту виднее? Только есть сомнение — отставники не критично старше самого Путина (а Толоконский даже младше на несколько месяцев). В конце концов, у нас есть и Аман Тулеев — тот динозавр, с которым и вышеупомянутая блондинка может столкнуться. Его регулярно отправляют в отставку, а он все никак не наруководится.

Тут другое. Владимиру Путину перед выборами президента, которые состоятся весной будущего года, важно заручиться поддержкой регионов. И поэтому он сейчас убирает своих ставленников, которые могут помешать его очередному триумфу. Конечно, сомнения в победе Путина — это из области фантастики про черных лебедей, но чем лучше результат, тем лучше. И чем нейтральнее и. о. губернатора, тем выше показатели президента — на него у электората больше надежды, чем на молодежь, пока только исполняющую обязанности.

А тот же Толоконский, как мы помним, вызывает неоднозначные эмоции у красноярцев. Ну а нам остается держать кулаки — за Городецкого или против него, это уж кому как нравится.Можно и просто расслабить пальцы, наблюдая за тем, что же будет дальше. В конце концов, никто на площадь не выйдет, если что приключится.

А еще — ждем Виктора Александровича домой.

Алексей САЛЬНИКОВ, «Новая Сибирь»