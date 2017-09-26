В Госдуме РФ обсуждается возможность десятикратных штрафов для авиакомпаний за овербукинг

НАЧНЕМ с того, что такое овербукинг. Если немного знать английский, то буквально это сверхбронирование. Применительно к авиаперевозкам это когда на одно место продается два или более билетов. И это не ошибка системы бронирования, это стандартная рыночная стратегия, которая в западных авиакомпаниях повсеместно распространена.

В России закона об овербукинге нет. В 2015-м Минтранс разработал законопроект, в котором предусматривалась возможность перебронирования, однако в 2016-м депутаты остановили этот процесс.

В целом каждая авиакомпании располагает точной статистикой отказов от перелета по тем или иным рейсам и направлениям. То есть она может предположить, сколько человек, купивших билеты, обязательно на рейс не придут, откажутся от поездки в последний момент, опоздают и т. п. Понятно, что любой коммерческий перевозчик стремится заполнить борт до конца. В последний момент это сделать нереально, поэтому он и делает это заранее.

В среднем коммерческий овербукинг составляет около двух-трех процентов от вместимости воздушного судна. В США и Европе механизм овербукинга легален, четко прописан и понятен. Первым делом, когда на одно место приходят два пассажира, авиакомпания пытается договориться, найти добровольцев, которые бы согласились пересесть на следующий рейс или на рейс другой авиакомпании. Если добровольцев нет, то приходится снимать последних пришедших на регистрацию. Поэтому, если вы гарантированно хотите улететь, регистрируйтесь через интернет как можно раньше. На посадку также желательно не опаздывать. К отдельным категориям пассажиров овербукинг вообще неприменим. Это беременные женщины, инвалиды, трансфертные пассажиры и пассажиры с детьми.

Отвечая на вопросы Ленты.ру, партнер консалтинговой компании Bain& Company Андрей Панов отметил, что с овербукингом западные перевозчики научились работать, и пассажиры «как правило, соглашаются на предложенные авиакомпанией условия». Первым делом каждый неулетевший пассажир получает компенсацию от перевозчика. Кроме того, им возмещаются затраты на напитки, еду и гостиницу.

Права наших пассажиров прописаны Минтрансом слабо. Раз нет закона, который позволил бы клиенту решить вопрос напрямую с авиакомпанией, потерпевшему приходится идти за компенсацией в суд. Получается долго и волокитно.

Как уверяют отраслевые эксперты, законное введение овербукинга по западному образцу может быть полезным и для российских пассажиров и авиакомпаний. Овербукинг, по их словам, является просто дополнительной опцией, которая дает возможность поддерживать коммерческую эффективность рейсов на необходимом уровне, что дает возможность не поднимать стоимость перевозки для конечных потребителей... Если, конечно, не вести речь, как депутаты Госдумы, о компенсациях в десятикратном размере. По словам гендиректора консалтинговой фирмы «Инфомост» Бориса Рыбака, российские авиаперевозчики и так работают на пределе рентабельности, пытаясь с помощью различных механизмов выйти в положительную зону. А при одобрении инициативы депутатов коэффициент загрузки воздушного судна снизится, и пассажирам, купившим билеты, придется оплачивать пустующие кресла.

В свою очередь, руководитель информационного портала «Авиа.ру» Роман Гусаров обращает внимание и на безопасность. Зачастую авиакомпания вынуждена менять самолет из-за того, что специалист замечает перед вылетом неисправность какого-либо датчика. Новый самолет в силу комплектации может не вместить всех пассажиров. «Выходит, — спрашивает эксперт, — перевозчика будут наказывать рублем за соблюдение требований безопасности?..»

Виктор ЧЕРНИКОВ, «Новая Сибирь»