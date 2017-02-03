Фанат «Сибири» поставил миллион на победу любимой команды

Мужчина сам поделился этой информацией, скинув фото официальному аккаунту клуба в сети Instargam.
Сегодня утром Ренат – так зовут болельщика – отправил снимок букмекерской ставки в 1 млн руб. Он рассчитывал на победу «Сибири» в игре против владивостовского «Адмирала». Видимо, уверенность в выигрыше вызвана предыдущей игрой между этими же командами — до этого они встречались в ноябре прошлого года.
Надежды фаната оправдались – накануне сибиряки крупно обыграли дальневосточных спортсменов (5:1). Пресс-аташе клуба Мария Левинская не удержалась и прокомментировала в своем Twitter поступок болельщика:
Просто. Человек. Поставил. Миллион. На. Сибирь. 😱 pic.twitter.com/Xqn0A4RfPp
— Maria Levinskaya (@m_levinskaya) February 3, 2017
Согласно коэффициенту, максимальная выплата в случае победы в основное время составляла 2 млн 110 тыс. рублей.comments powered by HyperComments