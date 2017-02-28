Команда из Иркутска «Байкал-Энергия» сразилась с архангельской командой «Водник» в рамках российского чемпионата по хоккею с мячом. Иркутяне забили в собственные ворота 9 мячей.

В течение первого периода командам так и не удалось открыть счет, однако во втором тайме ситуация изменилась. Хозяин льда – архангелец Олег Пивоваров — первый открыл счет. Он забросил мяч в свои же ворота. Иркутяне решили не отставать: также продолжили забивать автоголы.

В конечном итоге в проигрыше остался «Водник». Пивоварову удалось забросить в ворота своей команды 11 мячей, иркутянам повезло меньше – на их счету 9 автоголов. При этом, если у команды Архангельска голы забивал только Пивоваров, у Иркутска мячи удалось забросить почти всем хоккеистам.

Многие утверждают, что так команды решили «слить» игру, потому что хотели за счет проигрыша выйти в плей-офф на наиболее удобного соперника. Тренер иркутской команды Евгений Ерахтин после игры отметил, что «Байкал-Энергия» в этой профанации не виновата:

«Что тут сказать, я думаю, абсурдность ситуации, которая сейчас была на поле — хуже, наверное, не придумаешь. Во-первых, не мы это начали, нам вообще это не надо было с точки зрения результатов, мы хотели провести определённую работу, отработать тактическую схему, но когда начался весь этот цирк, начали забивать в свои ворота, ну и мы тут тоже. Что касается „Водника“, при своих болельщиках так делать... Одну из лучших команд страны это не красит».

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Федерации хоккея с мячом России будет разбирать матч. В отношении команд примут санкционные меры. Возможно, хоккеистов могут исключить из турнира. На предварительном заседании члены КДК пришли к выводу, что итоги матча необходимо аннулировать. Игру команды переиграют на нейтральном поле 3 марта.