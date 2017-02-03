Google отказалась поддерживать Windows XP и Vista

О своем решении американский гигант сообщил в личном блоге. Под опалу попадут владельцы аккаунтов Gmail, использующие старую версию браузера Chrome.

Компания Google приняла решение отказаться от поддержки почтового клиента Gmail для компьютеров, чьи пользователи до сих пор не перешли на современные версии браузера Chrome. Те, кто продолжат использовать программу версии 53 (или ниже), останутся фактически отрезаны от нововведений.

На практике это означает, что бесплатных обновлений Gmail лишаются все пользователи Windows XP и Vista, поскольку «Chrome 49 была последней выпущенной версией для этих ОС», подчеркивают сотрудники Google в своем блоге. В связи с этим американские специалисты настоятельно рекомендуют владельцам учетных записей Gmail перейти на более новые версии программных продуктов Microsoft.

Разумеется, поклонники XP и Vista не останутся без доступа к своим почтовым ящикам. Им «всего лишь» придется забыть о новых технологиях. В частности, до конца этого года Google планирует принудительно перевести ретроградов на базовую HTML-версию клиента Gmail.