Этот год стал, вне всякого сомнения, важным для сериала «Обитель зла». Совсем недавно в кинотеатрах по всему миру стартовал показ финальной части киноэпопеи с Милой Йовович в главной роли. В мире электронных развлечений между тем появилась своя новинка — полноценная седьмая часть интерактивного хоррора. И никогда еще ужас не был так близок к любителям видеоигр.

Вместо зомби непонятного вида монстры. Сумасшедшая семейка, пичкающаяся главного героя не очень аппетитными человеческими внутренностями. На закуску — возможность запустить игру в шлеме виртуальной реальности PlayStation VR. Resident Evil 7 еще с момента своего анонса на прошлогодней выставке электронных развлечений E3 2016 вызывала слишком много вопросов.

Да вы и сами (должно быть) прекрасно помните первые три выпуска Resident Evil. Камера, болтающаяся где-то под потолком, зловещая корпорация Umbrella, загадки, финальное уничтожение босса из ракетницы и таймер ликвидации уровня. Эта формула работала вплоть до появления четвертой номерной части. Там вернувшийся в качестве рулевого Синдзи Миками все перекроил. Потом настала эпоха экшена, которая в итоге закончилась жестким и довольно болезненным падением вниз. Таким образом, Resident Evil 7 стала, по сути, официальной попыткой Capcom оправдаться за годы треша, что выходил под популярным брендом.

История начинается с письма. Молодой человек по имени Итан получает послание от своей девушки с просьбой никогда не приезжать в один из городков штата Луизиана (юг США). Перчинки событиям добавлял тот факт, что Мия (так зовут красавицу) пропала при загадочных обстоятельствах несколько лет назад. Именно этот клубок и предстоит распутать главному герою.

Впрочем, прежде чем история доберется до своей не вполне логичной развязки, пройдет немало часов, полных страха и отчаянья. Главное, что удалось сделать Capcom — это прекрасно передать атмосферу происходящего. Наблюдая за событиями Resident Evil 7, то и дело ловишь себя на мысли, что его создатели (определенно) смотрели правильные фильмы. Количество одних только цитат из классики превышает все мыслимые и немыслимые пределы. Из самого очевидного: «Сияние», «Техасская резня бензопилой» (оригинал, а не достойный, но все же ремейк — прим.), «Пила».

И все это логично вплетено в контекст. Титульная сцена с поеданием человеческих останков, например, отлично передает дух и букву «Резни», а копание в унитазе, полном экскрементов — «Пилы» (равно как и сам лабиринт). Однако не одним лишь культурным бэком сильна Resident Evil 7. Вторая важная особенность — это сам игровой процесс, который здесь, несмотря на вид от первого лица, напоминает оригинальную трилогию для самой первой, культовой в нашей стране PlayStation.

Больше половины игры вы будете вынуждены изучать особняк семейства Бейкеров. Разумеется, без схваток с боссами не обойдется (да и пострелять в монстров тоже, в общем-то, придется), но основа — она заключается в исследовании уровней, грамотном планировании своих действий, чтении записок и решении головоломок. В Resident Evil 7 страшно всегда. Страшно зайти в очередную комнату (а вдруг папочка вылезет!), страшно перемещаться по подвалу (там ведь монстры, а патронов почти не осталось), страшно погибнуть от рук босса. А еще очень противно. По количеству по-настоящему неприятных физиологических подробностей Resident Evil 7 первая не только в серии, но и, пожалуй, во всем жанре. Впечатлительным людям с полным желудком запускать крайне рекомендуется.

В относительные минусы, пожалуй, можно записать лишь последнюю треть игры. Начиная с эпизода на корабле проект дает резкий крен в сторону экшена и тем самым напоминает последние десять лет жизни Resident Evil. Вот только управление, мягко говоря, не совсем предназначено для пальбы из автомата. Оно, как бы это поточнее сказать… намеренно сделано неудобным. Нет, убить монстра можно, вот только точности наведения, как в какой-нибудь Call of Duty, не ждите. Потом все обрывается. Концовка оставляет слишком много вопросов. Двенадцать часов за Resident Evil 7 заканчиваются буквально ничем. Кто тот человек из финальной заставки на самом деле? Причем здесь Umbrella? Ответы воспоследуют. Наверное.

В конечном счете, Resident Evil 7 оставляет впечатления гениально сделанной пробы пера. Перезагрузка (определенно) пошла на пользу сериалу, увязшему в клише и самоповторах. Вот только сейчас никто не сможет сказать, что же будет дальше. В конце концов, четвертая часть тоже была гениальна. А дальше пошло… что пошло.

Сергей Жигальцев

Тестировалась на: Xbox One