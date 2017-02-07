Новосибирские ученые начали производить заплатки для черепа

Новая разработка поможет пациентам с травмами головы. Для создания недостающей части кости врачи задействовали 3D-принтер.
Такая инновация может помочь и при опухоли, которая иногда поражает кость. В таких ситуациях врачам приходится вместе с опухолью удалять пораженный участок черепа.
Зачастую хирургам приходилось во время операции подгонять пластину под череп пациента. Сейчас же человек сначала идет на томографию, после которой снимок отправляют в лаборатории. Так уже на принтере распечатывают недостающую часть черепа. После имплант пациенту приживляют хирурги.
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«За месяц к нам приходит три-четыре человека, которым мы подбираем импланты. Конечно, это зависит от сложности дефекта, но иногда у инженера уходит целый день на то, чтобы создать всю геометрию», — говорит врач-нейрохирург к.м.н. НИИТО Сергей Мишанов телеканалу «Мир24».