Новосибирские ученые начали производить заплатки для черепа

Новая разработка поможет пациентам с травмами головы. Для создания недостающей части кости врачи задействовали 3D-принтер.

Такая инновация может помочь и при опухоли, которая иногда поражает кость. В таких ситуациях врачам приходится вместе с опухолью удалять пораженный участок черепа.

Зачастую хирургам приходилось во время операции подгонять пластину под череп пациента. Сейчас же человек сначала идет на томографию, после которой снимок отправляют в лаборатории. Так уже на принтере распечатывают недостающую часть черепа. После имплант пациенту приживляют хирурги.