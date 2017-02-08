По словам Уэбстера Тарпли, у него «не было обоснованных фактов для лживых заявлений».

В своей августовской публикации американец предположил, что жена нового президента когда-то работала в сфере экскорт-услуг.

«Второго августа я выложил статью о Меланье Трамп, которая была наполнена ложью и дискредитирующими заявлениями о ней», — сожалел 71-летний Тарпли.

Разумеется, Мелании Трамп не понравилось читать подобные вещи о себе. Это стало поводом для подачи двух исков о защите чести и достоинства. Один из которых был направлен против Уэбстера Тарпли.

По сообщению Washington Post, блогер согласился выплатить компенсацию, о размере которой сторона Трамп не говорит. Кроме того, Тарпли также в своей публикации отметил, что после выступления Мелании на конвенции Республиканской партии ее муж мог перенести нервный срыв. Женщину обвинили в плагиате — часть произнесенной речи дублировала точь-в-точь слова, произнесенные Мишель Обамой на подобном мероприятии.

«У меня не было никаких обоснованных фактов для таких лживых заявлений, и я полностью беру их обратно. Я признаю, что мои заявления причинили много боли госпоже Трамп и её семье, и потому приношу свои искренние извинения ей, её мужу, сыну и родителям», — публично обратился к первой леди блогер.

Также первая леди решила разобраться и с британским изданием Daily Mail – она требует взыскать с него 150 тысяч долларов. Изначально иск отклонили. Мелания подала тогда заявление в штате Мэриленд, где нет филиалов газеты. Поэтому суд счел невозможным рассматривать это дело. Во второй раз она подала иск уже в Нью-Йорке, где сейчас проживает со своим сыном.

Здесь как раз у компании Mail Media Inc, издающей онлайн-версию газеты, есть свой офис. Ответчик уже давно принес извинения красавице из Словении. Однако сама она настаивает – этого недостаточно. По ее словам, пострадала не только ее репутация, но и бизнес. Мелания имеет собственный бренд: выпускает ювелирные изделия, косметику, одежду и аксессуары. Она подчеркнула, что «клеветническая статья» навредила – бизнес «значительно упал в цене» и были «упущены многие деловые возможности».