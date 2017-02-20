Депутат Верховной рады Украины Андрей Артеменко подтвердил, что власти страны составили проект, согласно которому санкции против России будет отменены.

Главная задача, которую власти Украины намерены решить незамедлительно — принадлежность Крыма. Сейчас депутаты планируют провести всеукраинский референдум, на котором планируется передать эту территорию России в аренду сроком на 30-50 лет. После истечения этого срока, по словам Артеменко, нужно будет провести еще один референдум под контролем международных структур. Тогда-то страна и поднимет вопрос о принадлежности Крыма.

Депутаты также предлагают уехать с Донбасса всем, кто не хочет жить на этой территории, и ввести амнистию для совершивших преступление в ходе конфликта. В плане также прописано, что Украина станет нейтральным государством: не вступает в НАТО и в ЕС.

«Украина становится восточноевропейской Швейцарией – нейтральной, мирной, процветающей страной, которая дружит со всеми своими соседями, — цитирует Артеменко издание «L!FE».

Депутаты выбрали Артеменко в качестве посредника, который донесет этот план в Белый дом. О том, воспримут ли этот проект серьезно в США, говорить пока рано.