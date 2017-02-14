Австриец Том Нойвир заявил, что больше не нуждается в своем нежном альтер-эго. Напомним, что образ «бородатой женщины» он использовал для пробуждения в людях «толерантности».

Кончита Вурст стала победительницей Евровидения в 2014 году. О ней узнал весь мир, она приобрела бешеную популярность. Интерес к ее персоне рос с невероятной скоростью – кто-то восхищался ею, кто-то – наоборот, высказывался в ее адрес нелицеприятно.

«С этой женщиной, с которой победил на «Евровидении», я всего достиг. От нее мне больше ничего не нужно», — объяснил Том Нойвир журналистам.

Поклонники певицы уже заметили, что ее имидж стал несколько другим – в социальных сетях она всё чаще выкладывает фотографии, где одета в стиле унисекс или даже в мужском.

Перед своей «смертью», сообщил певец, Кончита выпустит свой второй альбом. Том планирует в скором времени предстать перед общественностью в другом образе. На этот раз – мужском. Однако речь не идет о собственной личности. Нойвир не готов «играть» самого себя.

Также певец объяснил, что есть еще одна причина, которая повлияла на решение расстаться с Кончитой – в образе драг-квин он чувствует себя полностью асексуальным.