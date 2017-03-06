Ле Пен не считает Путина «убийцей»

Кандидат в президенты Франции, лидер «Национального фронта» (НФ) Марин Ле Пен заявила в интервью CBS, что холодная война с Россией опасна для Европы.

«Я вам скажу, что опасно для Европы. Это ведение холодной войны против России и подталкивание России в объятия Китая. Вот это угроза для Европы», — отметила Ле Пен.

Она также добавила, что не считает президента России Владимира Путиным убийцей, но восхищаться РФ и её лидером она не намерена.

Напомним, в начале февраля журналист американского телеканала Fox News Билл О'Райли назвал президента России Владимира Путина «убийцей». В Кремле очень категорично приняли это высказывание. Попросили извиниться. О'Райли заметил, что готов извиниться не раньше 2023 года.