На церемонии премии «Оскар» перепутали победителей

В Голливуде 26 февраля состоялась церемония вручения наград в области кинематографа. 89-я церемония «Оскар» вызвала шумиху в СМИ по политическим причинам. Не обошлось без курьезов.

Самую престижную американскую кинопремию провел комик Джимми Киммел. Золотые статуэтки были вручены в 24 номинациях. Рекордсменом стал фильм-мюзикл «Ла-Ла Ленд», его заявили в 14 номинациях. В 1951 году кинопленка «Всё о Еве» претендовал на такое же количество премий в различных категориях, но превзошел всех фильм «Титаник» в 1998 году. Тогда фильм о трагедии легендарного лайнера получил 11 наград из 14 номинаций.

Конфуз произошел при вручении «Оскара» в категории «Лучший фильм». Актер Уоррен Битти, вручавший золотую статуэтку в этой номинации, произнес в качестве победителя фильм «Ла-Ла Ленд».

Обрадованная съемочная группа фильма «Ла-Ла Ленд» вышла на сцену и уже собиралась произнести победную речь, как организаторы остановили этот радостный момент. После вскрытия конверта состоялась неловкая пауза, так как внутри оказалось название «Лунный свет». После чего организаторы принесли извинения за случившееся недоразумение.