Полицейские Латвии решили поднять минимальный возраст проституток

МВД страны предложило повысить минимальный возраст для оказания сексуальных услуг. Правоохранительные органы хотят разрешить заниматься проституцией не с 18, а с 25 лет.

Госсекретарь ведомства Дмитрий Трофимов уверен, что увеличение минимального возраста в этой сфере деятельности положительно отразиться на молодых людях. По его мнению, действующее законодательство «даёт сигнал» выпускникам школ, что они могут официально оказывать сексуальные услуги после совершеннолетия. У детей пропадает стимул поступать в высшие учебные заведения, получать навыки определенной профессии, чтобы в дальнейшем устроиться на хорошую работу.

«Если возраст будет повышен до 25 лет, государство даст сигнал молодежи, что можно найти и нормальные виды деятельности в жизни», — добавил Трофимов.

В Латвии проституция не запрещена. На род этой деятельности лишь наложен ряд ограничительных мер. Так, например, запрещается оказывать сексуальные услуги за пределами помещения, снятого в аренду на основании договора или находящегося в собственности. За такое нарушение, согласно законодательству Латвии, проституткам необходимо выплатить штраф в размере от 350 до 700 евро.