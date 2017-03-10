В Стамбуле разбился вертолёт с гражданами России на борту

Машина Sikorsky S-76 потерпела крушение в районе пригорода Стамбула Бююкчекмедже. Причина случившегося не установлена. На место уже прибыли спасательные службы.

Авиамашина упала на городскую магистраль. Рядом с местом крушения находятся жилые дома и парковка для машин. На борту находились семь человек. Пятеро погибли при крушении, из них четыре человека – граждане России.

По информации издания «РИА Новости» вертолёт был пожарный. Телеканал «Россия 24» ссылается на главу муниципалитета района Бююкчекмедже Хасана Акгюна. Он сообщил журналистам, что вертолёт принадлежал не пожарной охране, а группе компаний Eczacibasi.

«Россия 24» также сообщает, что возможной причиной аварии могли стать природные условия – туман, из-за которого пилот мог просто не заметить телевизионную мачту, в которую влетел вертолет.