Полиция запытала двух трансгендеров?

По сообщению The Express Tribune, инцидент произошел в Саудовской Аравии. В этой стране за переодевание в женщину мужчины привлекаются в уголовной ответственности. Как раз по этой причине полиция задержала 35 участников ЛГБТ-сообщества в доме отдыха Эр-Рияде.

Западная пресса утверждает, что к ним были применены пытки. Мужчин заматывали в мешки и избивали палками. В результате двое задержанных скончались. Часть группы трансгендеров – 11 человек – освободили после уплаты штрафа в 48 тысяч долларов.  Однако жизнь остальных до сих пор в опасности — они находятся под стражей.

Один из активистов Назим Камар заявил: «Никто не хочет спасать жизни заключённых трансгендеров. Они никому не нужны, даже нашему правительству». Участники скандала сейчас ждут ответа от национальной комиссии по правам человека.

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