В конце февраля в Подмосковье задержали председателя правления Татфондбанка Сергея Мещанова. Его подозревают в мошенничестве.

Ранее правоохранительные органы уже задерживали сотрудника этой организации, имя которого не разглашается, но по информации «Интерфакса», это заместитель председателя Вадим Мерзляков.

В январе этого года появилась информация, что Татфондбанк обманным путем превратил своих вкладчиков в клиентов дочерней компании банка. При этом люди сразу же лишились права на страховое возмещение своих средств. Согласно данным ЦБ, у Татфондбанка теперь нет собственных средств. Слишком уж много у компании было некачественных активов.

Возможно, поэтому в декабре прошлого года Татфондбанк решил приостановить расчетно-кассовое обслуживание клиентов и ввести ограничение на снятие в банкоматах наличных в размере 15 тысяч рублей в сутки из-за повышенного спроса на досрочное закрытие вкладов.

Напомним, Татфондбанк входит в топ-50 крупнейших кредитных организаций России. Согласно данным на октябрь прошлого года, активы банка оценивались в 221 миллиард рублей.