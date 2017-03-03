Чиновник из Томска проиграл в карты зарплату своих подчиненных

Чиновник из администрации Вавиловского сельского поселения (Томская область) проиграл деньги из местного бюджета в покер. Он во всём признался и добровольно возместил похищенные деньги.

Следствие утверждает, что представитель администрации в период с мая по декабрь прошлого года присвоил себе более 180 тысяч рублей из местного бюджета, а потом проиграл их в онлайн-игре PokerStars.

В сумму, которую он проиграл, вошли невыплаченные заработные платы сотрудников администрации и средства, которые население вносило в счет оплаты аренды земли и имущества. В прокуратуре региона также добавили, что, пытаясь скрыть факт присвоения денежных средств, чиновник пробовал оформить кредит в банке, но получил там отказ.