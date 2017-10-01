Ну очень золотая шайба

Депутаты горсовета рассказали, что их смущает в проекте ледовой арены

НА ОЧЕРЕДНОЙ сессии Совета депутатов Новосибирска, которая состоялась на нынешней неделе, народные избранники вновь вернулись к острой теме строительства новой ледовой арены в городе.

Напомним, что Новосибирск претендует на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Для этого уже в 2022 году в городе должен быть построена современная ледовая арена — такое поручение дал уже даже президент РФ. Место под строительство выбрали на левом берегу Оби — в пойменной части, в окрестностях метромоста. Под эту задачу уже выделили 10 га земли, которые ожидают начала строительных работ — и их достаточно для строительства спорткомплекса и инфраструктуры.

Областные власти предложили муниципальным депутатам согласовать небезупречный сценарий строительства ледового спорткомплекса: предполагается, что объект построит частный инвестор, который вложит в это дело около 10 млрд рублей собственных денег. И чтобы покрыть его издержки, область предлагает городским парламентариям выделить в левобережной пойме Оби дополнительные 30 га земли — прямо рядом с будущей стройплощадкой ледовой арены. Этот участок регион предлагает бесплатно передать застройщику — чтобы он мог построить там крупный массив жилья.

По оценкам специалистов строительной отрасли, на участке в 30 га можно построить дополумиллиона квадратных метров жилья бизнес-класса.Затраты по строительству инфраструктуры, как предполагает правительство НСО, лягут на плечи областного игородского бюджетов. Если город и область оплатятпрокладку коммунальных коммуникаций и дорог, возведениедетсадов, школ и больниц, а земля достанется застройщикубесплатно, себестоимость одного квадратного метра жильяможет составить около 35-40 тыс. руб. за кв м. Рыночнаяцена продажи в этом месте оценивается в 60-70 тыс. руб. закв. м. Таким образом, прибыль инвестора от реализацииданного проекта может составить от 10 до 15 млрд руб. Кроме того, в собственности инвестора останется и сама ледовая арена.

Конечно, нет ничего плохого в том, что кто-то сможет озолотиться на строительстве арены — и дай Бог. Однако детали этого сценария вызвали несогласие депутатов горсовета: за легкое обогащение инвестора городу придется расплачиваться много лет. Это вызвало волну публикаций в СМИ, в которых депутатов поспешно объявили противниками строительства арены и проведения в Новосибирске молодежного ЧМ по хоккею-2023.

И чтобы избавиться от обвинений и подозрений, на прошедшей сессии горсовета депутаты приняли обращение к горожанам, в котором подробно изложили свою позицию и встречные предложения по строительству ледовой арены.

Можно ли построить по-другому?

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев рассказал, в чем заключаются альтернативные сценарии строительства ледовой арены, которые предлагают депутаты. Спикер горсовета подчеркнул, что заявления, будто парламентарии выступают против арены, совершенно не соответствуют действительности.

— Я не видел еще ни одного депутата, который был бы против строительства ледовой арены и проведения чемпионата мира, — рассказал г-н Асанцев. — Никто не возражает и против строительства ледовой арены на том месте, которое было предложено меморандумом между правительством НСО, мэрией Новосибирска и компанией «Парк чемпионов». Если брать сухой остаток: под строительство ледовой арены давно перезонировано, выделено и находится в областной собственности 10 га земли, на которых можно с запасом построить и ледовую арену, и школу хоккейного развития, и гостиницы, и парковки автомобилей, и всю инфраструктуру, которая необходима для большой современной ледовой арены.

НО МЫ категорически против дополнительного перезонирования и передачи еще 30 га земли под многоэтажную застройку. Большая часть этой территории — земли категории Р4, земли рекреационного назначения — зелень, естественное лесное пространство.

Как отметил Дмитрий Асанцев, депутаты считают целесообразным строительство ледовой арены и организацию на прилегающей к нему территории большого парка отдыха, как это и было запланировано в генеральном плане города 1984 года. Кроме того, депутаты предлагают рассмотреть вариант осуществить строительство без привлечения инвестора — за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. В этом случае и затраты окажутся меньше, и ледовая арена останется в собственности органов власти, а не частного инвестора.

Какие проблемы у концессии

Оказывается, у сценария, который предложили городским парламентариям, есть серьезные изъяны.

— Проблем несколько. Основная — транспортная, проблема пробок, — говорит Дмитрий Асанцев. — На сегодня ситуация на дорогах левобережья, примыкающих к коммунальному мосту, уже крайне сложная — улицы Немировича-Данченко и Ватутина стоят в утреннее и вечернее время. И при строительстве в этом месте большого жилого массива на этой территории поселятся около 30 тыс. новых жителей. И плюс порядка 10-12 тыс. человек будут приезжать в этот район на соревнования либо на концерты, шоу и выступления. С учетом всего этого транспортная ситуация станет просто критической: нас ожидает остановка движения между правым и левым берегом в вечернее время, а также в дни проведения каких-либо мероприятий.

По словам спикера горсовета, вторая проблема — экономического свойства. При запланированном объеме строительства городскому бюджету придется построить не менее двух школ на 1000 мест каждая (стоимость одной школы составляет около 1 млрд руб.), дамбу-набережную, пять детских садов, внутриквартальные дороги. Городу придется сделать также большие финансовые вложения в строительство рокадной дороги, соединяющей Бугринский и четвертый мосты, с массовым расселением жителей частного сектора, и в строительство дорогостоящего тоннеля в дамбе Октябрьского моста.

— Это очень большие финансовые вложения, они в разы превышают затраты со стороны города, чем тот вариант, который предлагаем мы за счет консолидации трех бюджетов, — аргументирует Дмитрий Асанцев. — Если идти по сценарию строительства ледовой арены за счет многоэтажного жилья, то все средства в городе в перспективе 8-10 лет будут стянуты на этот участок земли. А у нас есть районы в Новосибирске, которые ждут дополнительного строительства школ, детсадов, транспортной инфраструктуры. Почему все должно быть брошено туда, пока остальные районы остаются без развития? Это несправедливо.

Федеральный бюджет, третьим будешь?

Как рассказал Дмитрий Асанцев, в России широко распространена практика строительства крупных спортивных объектов за счет средств федерального бюджета — такие объекты в большинстве возведены в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Красноярске, Казани.

— Правительству РФ и правительству НСО было дано поручение «определить источники финансирования». В предлагаемом нам варианте они не определены, — рассказывает председатель Совета депутатов. — И если проводить молодежный чемпионат мира по хоккею — это, безусловно, имиджевая составляющая для всей нашей страны, — то надо вести переговоры на уровне правительства РФ, чтобы большая часть финансирования была из федерального бюджета. Складывается впечатление, что эти механизмы использованы не в полной мере. Мы считаем, что обязаны объяснить ситуацию нашим избирателям, а уж люди, прочитав нашу аргументацию, сами будут делать выводы.

По словам спикера горсовета, депутаты предложили альтернативные сценарии строительства арены, однако рассмотрела ли область эти предложения — депутаты не знают до сих пор.

Все-таки кто прав?

Ситуацию вокруг ледовой арены прокомментировал представитель федеральной законодательной власти:

— Насколько я понимаю позицию депутатов горсовета, они не против строительства ледовой арены, более того — соответствующий земельный участок был выделен, его площадь даже больше, чем надо, — прокомментировал депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатов. — Речь идет о том, что помимо этого правительство НСО настаивает на выделении дополнительного большого земельного участка якобы под жилую застройку, для того чтобы компенсировать затраты инвестора. А позиция депутатов, на мой взгляд, гораздо более обоснована.

Она гласит, что не нужно создавать на строительном рынке такую угрозу конкуренции. Не нужно переводить зеленую зону в зону жилой застройки и вешать на бюджет затраты по строительству инфраструктуры. Все это ставит остальных застройщиков в невыгодное положение и в итоге может привести к стагнации в строительной отрасли. Это некорректно по отношению к местному рынку. Мне кажется, что под предлогом строительства ледовой арены инвестор хочет получить свои дополнительные бонусы и дивиденды. И, на мой взгляд, здесь позиция депутатов гораздо более взвешенна и справедлива: давайте мы за счет областного и городского бюджетов, за счет софинансирования из федерального бюджета в оставшиеся три-четыре года спокойно построим ледовую арену, которая останется в собственности города или области и будет работать в интересах всех жителей. Арену, которая будет стоить существенно дешевле, потому что не нужно будет создавать гигантский кластер инфраструктуры. Давайте сохраним зеленые зоны и спокойно проведем молодежный чемпионат мира.

Такое ощущение, что депутатов просто никто не слышит — их пытаются под разными углами дискредитировать в общественном пространстве либо преподнести их аргументы в искаженном виде. На мой взгляд, уже хватит бодаться, надо строить ледовую арену. Депутаты и областные, и городские готовы в бюджете изыскивать соответствующее финансирование, мы как депутаты Госдумы готовы заниматься поиском федерального софинансирования, так что глупо от этого отказываться.

Сергей ЯГУПОВ, специально для «Новой Сибири»

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