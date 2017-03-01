Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Федерации хоккея с мячом России на 2,5 года дисквалифицировал тренеров «Водника» и «Байкал-Энергии». КДК также оштрафовал оба клуба на 300 тысяч рублей.

Ответственный секретарь Федерации хоккея с мячом России Анатолий Степанов заявил, что в ближайшее время КДК рассмотрит дела начальника команды «Водник» Дмитрия Минина, игрока Олега Пивоварова.

Напомним, 26 февраля в Архангельске состоялся матч местного «Водника» и иркутской команды «Байкал-Энергия». Итог встречи – 9:11 в пользу иркутян. Все голы были заброшены командами в собственные ворота.

В матче особенно отличился Олег Пивоваров, который забросил 11 мячей в свои ворота, у иркутян голы забивали разные игроки. В результате КДК аннулировал итоги встречи.

Позже начальник команды «Водник» Дмитрий Минин сообщил, что хоккеисты забивали голы в свои ворота в матче с иркутским «Байкалом-Энергией» по его указанию.