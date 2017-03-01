Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Федерации хоккея с мячом России на 2,5 года дисквалифицировал тренеров «Водника» и «Байкал-Энергии». КДК также оштрафовал оба клуба на 300 тысяч рублей.
Ответственный секретарь Федерации хоккея с мячом России Анатолий Степанов заявил, что в ближайшее время КДК рассмотрит дела начальника команды «Водник» Дмитрия Минина, игрока Олега Пивоварова.
Напомним, 26 февраля в Архангельске состоялся матч местного «Водника» и иркутской команды «Байкал-Энергия». Итог встречи – 9:11 в пользу иркутян. Все голы были заброшены командами в собственные ворота.
В матче особенно отличился Олег Пивоваров, который забросил 11 мячей в свои ворота, у иркутян голы забивали разные игроки. В результате КДК аннулировал итоги встречи.
Позже начальник команды «Водник» Дмитрий Минин сообщил, что хоккеисты забивали голы в свои ворота в матче с иркутским «Байкалом-Энергией» по его указанию.
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«Федерация перед каждым матчем диктует свою волю — кому выиграть, а кому проиграть. Призеров как взрослых, так и детских турниров определяет федерация. Мы против этого произвола», — прокомментировал своё решение Минин.