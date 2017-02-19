Церемония награждения российских биатлонистов прошла без национального гимна

На чемпионате мира, который проходил в австрийском Хохфильцене, российские спортсмены завоевали золото в эстафете среди мужчин. Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин опередили французов и австрийцев. Последний раз мужская сборная России по биатлону побеждала в эстафете 9 лет назад.

На церемонии награждения произошла ошибка с гимном РФ, вместо него звучала «Патриотическая песня» Михаила Глинки. Мелодия использовалась качестве гимна Российской Федерации с 1990 по 2001 год.

После того как вмешался Дмитрий Губерниев и вышел к спортсменам с микрофоном, четверка российский биатлонистов без музыки исполнили гимн России.