В Новосибирской области может быть открыт второй нанотехнологический центр на базе ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна.

В конце февраля Новосибирскую область с рабочим визитом посетила делегация УК «РОСНАНО» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ во главе с председателем правления Анатолием Чубайсом. Члены регионального правительства вместе с представителями делегации госкомпании посетили несколько предприятий, входящих в инвестиционный портфель «РОСНАНО»: ООО «Лиотех-Инновации» и АО «НЭВЗ-Керамикс», приняли участие в презентации проекта ООО «OCSiAl» и провели ряд совещаний с представителями новосибирского бизнеса. Одна из причин рабочей поездки: госкорпорация завершает первый инвестиционный цикл, выходя из проектов, которые стали прибыльными, и начинает поиск новых заявок и новых проектов.

На пресс-конференции, посвященной итогам работам в регионе делегации «РОСНАНО», губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отметил, что было принципиально важно дать совместную оценку тем проектам, предприятиям и компаниям госкорпорации, которые работают на территории региона.

Как известно, в рамках программы реиндустриализации экономики Новосибирской области в нашем регионе идет активная работа по поддержке и развитию предприятий, занятых в сфере высоких технологий. Правительство области уже в течение нескольких лет взаимодействует с компанией «РОСНАНО» с целью повышения эффективности высокотехнологичной продукции и ее внедрения на перспективные рынки.

«Основная задача областного правительства — это развитие экономики. Мы поставили перед собой цель — найти наиболее эффективные точки роста. В, частности, наукоемкие производства и проекты инновационного развития. Именно поэтому так важна совместная работа с «РОСНАНО», — подчеркнул Владимир Городецкий.

Глава «РОСНАНО» отметил, что Новосибирская область в сфере нанотехнологий является одним из российских лидеров: регион входит в ТОП-3 и по числу проектов, и по размеру инвестиций, и по объему уже созданного в Новосибирске производства.

Говорили на пресс-конференции и о предприятиях, на которых в рамках рабочей поездки побывали члены делегации. На заводе «Лиотех» губернатор области Владимир Городецкий и Анатолий Чубайс ознакомились с продукцией предприятия, технологической схемой производства литий-ионных аккумуляторов и планами «Лиотеха» по расширению линейки продукции.

«После того как мы увидели реальную ситуацию, можно констатировать, что «Лиотех» из кризиса выведен, — считает Анатолий Чубайс. — Это уже не кризисное, а растущее предприятие. И это доказывают цифры: в 2014 году выручка от реализации продукции завода составила всего порядка 20 млн рублей, в 2015-м — уже 60 млн, в 2016-м — более 120 млн, а в наступившем году эти показатели планируется довести до 370 млн».

С этим согласился и Владимир Городецкий: «У нас действительно есть убежденность, что проект будет жить в новой идеологии: все необходимые коррективы внесены, и мы окажем всяческую поддержку предприятию на следующих этапах развития».

Принципиально важно, что в процессе выведения завода из кризиса и правительство Новосибирской области, и «РОСНАНО» заняли одну позицию — максимально эффективного содействия. Именно это помогло сохранить предприятие и позволить ему не просто работать дальше, но и развиваться.

В поездке на OCSiAl Анатолия Чубайса сопровождал первый зампредседателя регионального правительства Владимир Знатков. Проект компании «OCSiAl» по созданию масштабируемого промышленного производства углеродных нанотрубок и наномодификаторов на их основе является одним из флагманских проектов программы реиндустриализации экономики области. Анатолий Чубайс отметил, что данный проект уникален не только для региона или страны, но и для всего мира. По сути, он решает две фундаментальные задачи — создание единственной в мире промышленной технологии изготовления одностенных углеродных нанотрубок и внесение нанотрубок в различные материалы. А в перспективе открываются возможности рынка, не знающего аналогов в мире.

«Считаю, что в Новосибирске сейчас рождается глобальный центр технологической компетенции, который будет иметь значение для всей мировой инновационной экономики», — заявил Чубайс.

«РОСНАНО» является также портфельным инвестором и в проекте «НЭВЗ Керамикс». Предприятие прошло много стадий развития: с «нуля» до «НЭВЗ Керамикс» и высокотехнологичной керамики. В прошлом году с керамическими имплантатами предприятия уже было сделано, по словам главы «РОСНАНО», почти две тысячи операций. Медицина — важнейшее, но не единственное направление работы «НЭВЗ Керамикс». Не менее важное направление — броня. Не многие знают, но броня для танков «Армата» Т-14, БТР «Курганец-25», средств индивидуальной защиты «Ратник» — это тоже «НЭВЗ-Керамикс». Еще одно направление связано с современными изоляционными материалами для электроники.

Сообщили журналистам и о таком важном моменте, как пересечение новосибирских инновационных проектов. Одностенные углеродные нанотрубки OCSiAl предполагается использовать в литий-ионных аккумуляторах, где они дают двойной эффект. Во-первых, повышают электропроводность. Во-вторых, механическую прочность. В процессе зарядки-разрядки аккумулятора происходит неизбежное его тепловое расширение и сжатие, в результате чего образуются трещины. Нанотрубки это предотвращают.

Для укрепления полимерной брони в нее вносятся такие добавки, как нитрид бора и опять же углеродные нанотрубки. Результаты баллистических испытаний показали, что при добавлении нанотрубок стойкость брони с нитридом бора увеличивается примерно на 35 процентов. Так что проекты OCSiAl и «НЭВЗ Керамикс» также вполне совместимы.

Рабочая поездка в Новосибирскую область, по признанию обеих сторон диалога, оказалась интенсивной и насыщенной. И ее закономерным результатом может оказаться не только появление новых перспективных проектов в сфере высоких технологий на территории региона, но и создание второго нанотехнологического центра. Сейчас со стартапами работает наноцентр «СИГМА. Новосибирск». Предполагается подобный центр создать еще на базе научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна, который уже хорошо зарекомендовал себя в совместной инновационной работе с «НЭВЗ Керамикс». Таким образом, Новосибирская область станет вторым регионом в России после Москвы, имеющим два наноцентра «РОСНАНО». Это также должно сработать на общий результат.

Подводя итоги трехдневной работы делегации «РОСНАНО» в регионе, Владимир Городецкий рассказал журналистам, что правительством области и «РОСНАНО» было подписало два документа. Протокол по итогам обсуждения результатов совместной работы и направлений дальнейшего сотрудничества и соглашение о стратегическом партнерстве по развитию передовых энергоэффективных решений на основе литий-ионных аккумуляторов для различных отраслей экономики.

Губернатор уверен, что в рамках нового цикла инвестиций есть возможность взаимодействия госкомпании, правительства региона и областных предприятий в рамках флагманских проектов программы реиндустриализации. «Мы видим приоритеты, новые точки роста, которые помогут нам нарастить экономическую мощь региона», — резюмировал он.

Виктор Полеванов, «Новая Сибирь»