Американцы научили робота готовить кофе

Опробовать необычную услугу смогут посетители кофеен компании Cafe X в Сан-Франциско и Гонконге.

За обслуживание клиентов отвечает машина под названием Gordon. Фактически это — механизированная рука производства фирмы Mitsubishi. Она работает при помощи специально созданного программного обеспечения и имеет шесть осей движения.

Стоимость услуги достаточно демократична даже по российским меркам. Например, чашка классического латте обойдется посетителям примерно в 176 рублей. Экспрессо чуть дешевле — 134 рубля. Владельцы Gordon подчеркивают, что за час машина может изготовить свыше 100 чашек крепкого напитка.

Заказать кофе можно при помощи мобильного приложения или терминала. На выбор предлагается три вида наполнителей и зерен. Живые кассиры в комплект услуги не входят. История умалчивает, можно ли их приобрести отдельно.