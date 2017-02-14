Удивительное дело. Еще каких-то десять лет назад о видеоиграх, симулирующих экстремальные виды спорта, говорили все, кому не лень. SSX от американцев из Electronic Arts, сериал Tony Hawk’s Pro Skater от Activision. Наконец, эксклюзивная Ampred для консолей семейства Xbox. Геймеры любили такие проекты, покупали их большими тиражами и ждали добавки — иногда по нескольку лет к ряду. Потом все схлопнулось. Разве что EA попыталась перезапустить свою франшизу, попутно создав трилогию Skate. В целом же, окружающая действительность не сильно радовала тех, кому всем футболам была милее сама возможность прокатиться на доске или съехать с ветерком с заснеженного склона. Фенита ля комедия и два современных выпуска «Про скейтера» — один другого хуже. Вот, разве что, Steep удивляет.

В этой ситуации попытка Ubisoft создать свой собственный симулятор экстремального «чего-то там» не выглядит такой уж безрассудной идеей, какой ее рисовали некоторые любители виртуальных развлечений. Конкуренты давно уже зачистили поле, отодвинув свои собственные сериалы в дальний ящик, а ничего нового и приличного так и не появилось. Бери и пользуйся. Примерно это французская компания и сделала, попутно развернув масштабную рекламную кампанию по продвижению Steep. Дескать, покупай, дорогой, не обманем. А если сделаешь заказ прямо сейчас, то сможешь уже завтра полетать на вингсьюте, освоить скейт, покататься на лыжах и освоить пароплан.

Как несложно догадаться, главное действующие лицо Steep — это вовсе не спортсмены, которые прибыли в Альпы для того, чтобы показать всем класс. Ключевой персонаж игры — это сами горы. Они безумно красивы и величественны. Создать такое завораживающие зрелище могли только люди, которые всей душой болеют за свой собственный продукт. Великолепно, круто, замечательно — при определенной сноровке эпитетов можно подобрать не один десяток, и все будут, что называется, актуальны и «к месту».

На это же место, но мягкое, геймеру очень часто предстоит приземляться в попытке выполнить тот или иной трюк. Подкупает свобода. После довольно непродолжительной обучающей части, которая и создана, по сути, за тем, чтобы познакомить игрока с управлением, вас выкидывает в гигантский (по меркам жанра) открытый мир. Куда идти? На чем кататься? Лыжи, сноуборд, вингсьют или параплан? Что делать? Оу, а вот здесь выбор по-настоящему велик.

В первую очередь, стоит сказать, что Steep — это полноценная MMO. Здесь, например, никто не мешает прокатиться по склону в компании таких же, как и вы сами, экстремалов. Побить чужой рекорд или же поставить свой собственный — соперникам на зависть. Подход чем-то напоминает The Division от той же Ubisoft, но с поправкой на спортивную тематику. Рано или поздно скитания по склонам закончатся псевдосюжетными испытаниями от спонсоров в духе «снимись в таком-то ролике», прокатись там-то — в общем, мишура, которая, как и в большинстве других проектов издательства, умудряется затянуть.

Разумом понимаешь, что приемы использованы самые банальные и в какой-то мере даже успевшие несколько устареть. Однако Ubisoft, как всегда, умудряется все замаскировать настолько, что бессмысленность действий понимаешь много-много позже. Примерно та же история, к слову, произошла с прошлогодней Syndicate. Там, если помните, 90% всей сюжетной линии была сделана, будто под копирку: пади зачисти лагерь, помоги детям сбежать с мануфактуры, побейся стенка-на-стенку с главарем банды викторианских гопников. Но все это оказалось качественно, а те 10% сюжетных миссий… Короче говоря, проходить Syndicate хотелось. Со Steep история похожа, вот только в ее случае речь идет о полноценной MMO. А этому жанру «как бы квесты от спонсоров» можно простить. Хоть десять шкур убитого животного принести не заставляют, как в условно-бесплатном корейском нечто для PC.

К несчастью есть во всей это истории и один грустный момент. Все дело в том, что прежде экстремальные «симуляторы» были… по сути, аркадами. В какой-нибудь Tony Hawk’s Pro Skater, например, геймер мог вытворять такое. Нет, подождите, вытворять ТАКОЕ, что реальным скейтерами и не снилось. Даже трилогия от EA (Skate, напоминаем) и та не придерживалась во всем реальной жизни. Все это создавалось исключительно для того, чтобы геймеру было весело на протяжении десяти с чем-то часов собирать награды в испытаниях. SSX, опять же…

Увы, Steep пошла своей дорогой. Игра показательно серьезна, хоть порой и старается (чисто сюжетно) сойти за комедию класса B. Следствие этого — довольно быстрое насыщение. В отличие от прочих MMO, в Steep банально неинтересно проводить дни напролет. Ее формат — это прийти с работы и поиграть перед сном пару часиков. Насладиться видом гор, проехаться по излюбленному маршруту, попытаться закрыть парочку «сюжетных испытаний».

Избрав для себя этот путь, геймер сумеет открыть всю прелесть новинки от Ubisoft. В противном случае велик риск сильно разочароваться, ведь в текущем виде Steep напоминает, скорее, эксперимент, нежели полноценный, выверенный до последней мелочи продукт. Для жанра, который находится фактически в анабиозе, идея нова и притягательна, однако во что она выльется покажет, увы, только сиквел. Как это часто и бывает в случае с продукцией издателя Assassin’s Creed.

В конечном счете, у Ubisoft получилось создать масштабную онлайн-площадку для всех любителей поэкстрималить в виртуальном мире. Steep здорово играется, однако у нее отсутствует та доля безумия, которая выделяла прежних фаворитов ниши из серой тени «просто симуляторов». Купить стоит, но только на распродаже. В противном случае велик риск разочароваться. Тем более что сама Steep требует постоянного подключения ко Всемирной паутине… В общем, весело.

Олег Беляев

Тестировалась на: PS4 Pro