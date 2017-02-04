Наибольший дисконт получат те, кто хочет приобрести одну из топовых моделей южнокорейской компании.

Компания Samsung решила значительно снизить цену на мобильную технику. Вслед за Apple, которая ранее скорректировала свою политику в отношении РФ, корейцы обновили прайс-лист актуальных на сегодняшний день моделей.

Как и ожидалось, наиболее выгодные предложения касаются смартфонов верхнего ценового диапазона. После изменений, например, Galaxy S7 Edge можно приобрести всего за 54 990 рублей (ранее эта модель стоила 59 990 рублей — прим. «НС»). Обычная версия S7 обойдется потребителю в 44 990 рублей (49 990 раньше).

Совершенно иная картина сложилась в нижнем ценовом сегменте. К примеру, «скидка» на народную Galaxy J2 составит всего 1000 рублей. Производитель просит за аппарат 8990 рублей. Ранее он стоил 9 990 рублей.

По официальной версии, такой ход со стороны южнокорейской компании связан с ростом курса рубля к доллару. На момент написания заметки, впрочем, невозможно говорить о возвращении к докризисной политике цен. Тогда топовую модель можно было приобрести (в среднем) за 35-40 тысяч рублей.