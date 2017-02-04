Американцы «выпустили» приложение для подготовки мастеров орального секса?

В рекламном ролике молодая пара прерывает любовные утехи ради изучения программной стороны вопроса.

Не так давно интернет шокировало видео, рассказывающие о мобильной программе под названием Lickster. За странным названием скрывается самый настоящий симулятор кунилингуса. Пользователям предлагается натренировать собственный язык, повторяя им движение на экране смартфона. Сама игра отчасти копирует популярный ритм-симулятор Guitar Hero.

Поверили? На самом деле Lickster действительно существует. Однако никакого отношения к оральному сексу приложение не имеет. Lickster — это аркада про поедание мороженного. Видео под названием Cunnillingus Training выпустил YouTube-канал The Gloons, специализирующийся на создании юмористических роликов.

На момент написания заметки видео посмотрели по меньшей мере 2 миллиона человек. Двухминутный ролик собрал более 9 тысяч лайков. Количество отрицательных откликов — 563.