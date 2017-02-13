Сериал Assassin’s Creed существует уже почти десять лет и за все это время компания Ubisoft ни разу не усомнилась в правильности выбранного для него курса. После не слишком успешной первой части, где новаторские идеи, вроде «городского» стелса соседствовали со скукой, французы пошли ва-банк и представители миру отличное продолжение. История итальянского дворянина Эцио Аудиторе, разумеется, даже не пыталась походить на «арабские» приключения сериала, однако… это и цепляло. Игра стала значительно привлекательнее. Каждый ее элемент был на месте, а миссии отличались завидным по тем временам разнообразием. Позже началось непонятное.

Осознав, что новый персонаж пришелся по душе едва ли не всем покупателям Assassin’s Creed II, издатель и разработчик решил выпустить два полноценных аддона, которые по своему наполнению тянули, скорее, на полноценную видеоигру. В рамках Brotherhood и Revelations авторы попытались максимально разнообразить концепцию. Управление собственным братством, система «полной синхронизации» (дополнительных параметров, влияющих на прогресс), возможность использовать дымовые бомбы и отвоевывать собственные районы обратно у тамплиеров. Казалось бы, этот сюжет был закрыт много лет назад, но… не все так просто. Встречайте — Assassin’s Creed: Эцио Аудиторе коллекция.

По факту, Ubisoft выпустила всего лишь ремастер трех успешных проектов цикла. В состав сборника вошла оригинальная Assassin’s Creed II, Bortherhood, Revelations и два медийных произведения по мотивам. Мини-сериал, рассказывающий об отце Эцио и мультик, повествующий о последних днях жизни мастера-ассасина. Все это — по довольно демократичной цене: в среднем, за диск просят около трех тысяч. В обмен на эти деньги геймеры получают около сотни часов интересного приключения и возможность заново насладиться или открыть для себя одну из самых плодовитых франшиз нового времени.

На самом деле, на этом моменте рецензию на компиляцию можно и закончить. Графику подтянули до PC-уровня, все это упаковали на один носитель информации, но… В действительности Ubisoft проделала по-настоящему хорошую работу над современной классике. Если кто помнит, итальянская трилогия на PlayStation 3 работала… прямо скажем, довольно спорно. Assassin’s Creed II страдал от засилья мыла. Brotherhood на пару с Revelations заметно проседали в частоте кадров. Нет, пройти и получить удовольствие от этих релизов было вполне возможно. В конце концов, не на PC же запускать «ассасинов», но… хотелось лучшего.

«Эцио Аудиторе Коллекция» как раз про это. Она позволяет увидеть любимые игры в максимально возможном качестве. На PS4 Pro все три части сборника идут предельно плавно и не вызывают дискомфорта. Другое дело, что, да, никаких заметных улучшений ждать не стоит. Игры остались на оригинальном движке и визуально проигрывают даже Black Flag — чего уж там говорить про Syndicate, которая в лучшие свои моменты поражала картинкой. Здесь же дома-картонки (не в масштабе 1×1), буратины-персонажи и не классическое для «ассасинов» управление. Ну, вы знаете — когда хочется залезть на вершину здания, а герой самоубивается о камни.

Второй важный аспект — мультиплеер. А точнее его полное отсутствие. Если вы по какой-то причине собирались побегать по знакомым режимам и картам на новенькой PlayStation 4, то, увы, этот сборник вам явно не подойдет. С другой стороны, это — хорошая новость для трофихантеров. Из-за отсутствия сетевого режима получить платиновый трофей стало во сто крат проще. Собирательство, правда никуда не делось, но это — уже вещи частного порядка. В конце концов, отыскать все перья для получения награды в век интернета проще некуда. Соответствующие карты уже давным-давно есть в сети. Главное выделить время.

Главное достоинство этого ремастера, впрочем, заключается в самой возможности заново пройти одни из лучших приключенческих видеоигр в истории индустрии. Безусловно, сегодня отношение к бренду сильно подпорчено, причем — самой Ubisoft. Технические неудачи с Unity, необходимость заниматься уничтожением бандитов в Syndicate и, конечно же, хорошая, но совершенно ненужная Rogue. Все это — обратная сторона популярности. В этом году Ubisoft выпустила великолепную (кроме шуток!) Watch Dogs 2. На ее фоне сборник об Эцио смотрится, прямо скажем, никак. Однако здесь и сейчас едва ли получится отыскать более комфортный способ насладиться современной классикой.

Сергей Жигальцев

Тестируемая версия: PS4 Pro

Оценка: 8,0