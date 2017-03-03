Опасную забаву запустили в России. Теперь ею увлеклись и подростки других стран. Пользователи Интернета всё чаще вбивают в поисковую строку «синий кит». Раньше этим животным в Латвии и Болгарии интересовались куда реже – запросы были единичными. Сейчас же их больше сотни. Что на самом деле ищут иностранцы — самое крупное животное в мире или игру, приводящую к самоубийству?

Для тех, кто не понимает, о чем идет речь и что это за игра такая, советуем прочесть наш материал по этой теме

Напомним, что «группы смерти» появились в социальных сетях. Некоторые сообщества провоцировали своих участников на суицид. В качестве одного из символов авторы «проекта» выбрали синего кита. Как поясняют они сами, это метафора — это животное выбрасывается на берег и погибает.

Подобные страницы блокируют, однако на их месте появляется еще больше таких же. В начале февраля кураторы игры перебрались в другую социальную сеть – в Instagram. По правилам, подросток должен выполнять задания, которые ему дают организаторы. Некоторые из них безобидные, например, посмотреть страшное видео ночью. Остальные – направлены на саморазрушение: нанести себе порезы, перебежать дорогу как можно ближе к автомобилю. Последняя миссия – суицид. Если ребенок отказывается убивать себя, они отправляют ему ссылку. Он переходит по ней и у злоумышленников оказываются адрес подростка. Игрок боится за свою семью и выполняет все требования кураторов.

И вот теперь опасная забава добралась и до Латвии. На днях парень и девушка попытались сброситься с крыши заброшенного здания завода. По мнению депутата Комитета по безопасности Рижской думы Руслана Панкратова, на такой поступок подростков натолкнули именно «группы смерти».

«Видимо, играя в эти игры, решили, взявшись за руки, скинуться с заброшенного здания», — полагает Панкратов.

Пара выжила. Их личности СМИ не раскрывает. Позже стало известно, что молодой человек достиг последнего уровня в игре. Муниципальные власти и общественники решили действовать уже сейчас, пока явление не стало массовым. Проблему будут обсуждать в Рижской думе.

Панкратов сообщил, что сейчас разрабатывается стратегия противостояния совместно с психологами, школьными учителями и другими специалистами. При этом рижские сотрудники правоохранительные органов отказываются признать группы опасными. Под видом подростков они стали участниками игры, но не нашли ничего подозрительного.

«Сейчас реальной угрозы для жизни и безопасности детей в контексте этого явления нет. В разных группах мы обнаружили одних и тех же подростков, которые обменивались информацией. Они друг друга подначивают, иногда угрожают. Однако это дети, которые участвуют в этом ради шутки, по ошибке или по глупости», — заявила Государственная полиция Латвии.

Но полиция советует быть внимательным по отношению к своим детям и в случае чего – обращаться к ним за помощью. Сами же родители уже заметили появление «Синего кита» — с сообщениями об этом они звонили в Инспекцию по защите прав детей.

Еще одной страной, где появилась опасная игра, стала Болгария. В социальных сетях уже есть как минимум три страницы с соответствующими названиями. По мнению местного активиста Александра Ненова, создатели этих сообществ явно хотят контролировать других людей. Уже зафиксированы случаи угроз из-за отказа подростка выполнять задания. Первыми на помощь молодому поколению пришли местные программисты – в Facebook они создали закрытую группу, где обсуждают план действий по борьбе с кураторами.

Интерес к «китам» проявляют и другие страны. В интернете англоязычные блогеры на YouTube объясняют, что это за явление. По мнению социологов, запреты в Сети ничего не решат. Есть куда более действенный способ – помочь подросткам справиться с личными переживаниями и проблемами. Ведь именно для этого они вступают в эти сообщества. Специалисты предлагают рассылать детям письма с адресами и телефонами, куда можно обратиться, если возникнут проблемы или в голове появятся мысли о суициде.